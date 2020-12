Spende für den guten Zweck: Die Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH spendet an die Bürgerstiftung Halle

Gemeinsam mit Partnern, hat die die Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH in den vergangenen Jahren die Charity-Veranstaltung „Mitteldeutscher Sommercup“ zu Gunsten der Bürgerstiftung Halle und dem Projekt „Max macht Oper“ durchgeführt. Da die Veranstaltung auf Grund der Corona-Pandemie 2020 nicht stattfinden konnte, hat sich die Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung im Rahmen der Aktion „Spenden statt Geschenke“ dazu entschieden, der Bürgerstiftung eine Spende zukommen zu lassen.

Das Projekt „Max macht Oper“ setzt auf kulturelle Bildung in Schulen und außerschulischen Einrichtungen und initiiert an verschiedenen Einrichtungen Projekte wie Zirkus, Mosaikkunst, Theater, Maskenbau, Tanz oder Druckerei. In 2020 mussten viele Kurse verschoben werden oder setzen auf digitale Umwege, so dass alle Projekte dennoch stattfinden konnten. Ein besonderes Anliegen des Projektes ist es, dass Kinder ihr eigenes kreatives Potential erkennen und sich selbst und andere darüber besser verstehen lernen. Die kreative Herausforderung wird von beteiligten Institutionen immer wieder als sehr charakterbildend und wichtig beschrieben und so ist es auch uns ein Anliegen, dieses wichtige Projekt erneut zu unterstützen. Gerade in 2020.

Die Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH unterstützt das Projekt „Max macht Oper“ bereits seit 2011 und ist zu einem wichtigen Partner der Bürgerstiftung Halle geworden.