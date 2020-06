Speeron Tauchmaske mit Schnorchel & Action-Cam-Halterung

In faszinierende Unterwasserwelten eintauchen

– Umschließt das ganze Gesicht

– Weiche Dichtlippe aus hautfreundlichem Silikon

– Atmen, ohne Wasser zu schlucken

– Atem-Ventile in der Maske für klare Sicht

– 180°-Panorama-Blick durch großes Sichtfenster

– Action-Cam-Halterung für Unterwasser-Aufnahmen

Einfach mal abtauchen und auf Entdecker-Tour gehen – ob im Meer, im Schwimmbad oder im Baggersee. Denn jetzt bleibt einem unter der Wasser-Oberfläche nicht mehr die Luft weg. Dafür sieht man klar.

Atmen, ohne Wasser zu schlucken: Über Wasser atmet man in der Maske von Speeron bequem durch den Schnorchel. Beim Tauchen verhindert ein Schwimmer an der Schnorchel-Spitze, dass Wasser eindringt. So bleiben Pool-, Salz- oder Süßwasser draußen, während man ungestört die Welt unter der Wasseroberfläche betrachtet.

Klarer 180°-Panorama-Blick auf die Unterwasserwelt dank des großen Sichtfensters – als schaute man aus dem Bullauge auf Kapitän Nemos Nautilus! Zwei Atem-Ventile in der Maske verhindern das Beschlagen von innen. Und dank Action-Cam-Halterung nimmt man sogar die Kamera mit und filmt seine Abenteuer-Reise!

Bequem zu tragen: Der weiche Silikon-Rand der Maske passt sich dem Gesicht an und dichtet es von der Stirn bis zum Kinn ab. Den Riemen verstellt man individuell nach der Kopfgröße. So kommen Augen, Nase und Mund nicht mit dem kühlen Nass in Berührung.

– Vollmaske mit Dichtlippe: umschließt das komplette Gesicht

– Abnehmbarer Schnorchel mit Schwimmer: lässt über Wasser Luft in die Maske und verhindert beim Tauchen das Eindringen von Wasser

– 180°-Panorama-Blick dank großem Sichtfenster

– Immer klare Sicht: 2 Atem-Ventile in der Maske verhindern das Beschlagen von innen

– Mit Halterung für Action-Cam (bitte dazu bestellen)

– Komfortables Tragen dank verstellbarer gewebter Riemen

– Material Dichtlippe: 100 % hautfreundliches, weiches Silikon

– Tauchmaske inklusive Schnorchel, Halterung, Dichtungsring und deutscher Anleitung

Speeron Tauchmaske mit Schnorchel und Action-Cam-Halterung, Größe L

– Größe: L (für Abstand zwischen Augenbrauen und Kinn von 10 – 12 cm)

– Maße Maske mit Schnorchel: 18 x 35 x 12 cm, Schnorchel-Länge: 22 cm, Gesamt-Gewicht: 621 g

Preis: 33,95 EUR

Bestell-Nr. NX-9777-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX9777-4020.shtml

Größe XL: NX-9779, 34,95 EUR

Presse-Information mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/6Ehpm2En.

