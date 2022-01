Sparkassen DirektVersicherung bietet umfassenden Schutz bei der Autoversicherung

Tag der Autoversicherung / Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis / Tarife auf die Bedürfnisse der Versicherten abgestimmt / Auch spezielle Leistungen für Autoklassiker

Düsseldorf, Januar / Februar 2022. Das Auto ist das Fortbewegungsmittel Nummer Eins und nach wie vor nicht wegzudenken aus dem Alltag der Menschen. Dazu gehört auch, alle möglichen Risiken zu versichern – ohne eine richtig gute Autoversicherung geht es dabei nicht. Am 1. Februar ist der Tag der Autoversicherung; ein passender Zeitpunkt, diesen Aspekt näher zu betrachten. Die Sparkassen DirektVersicherung bietet für das Lieblingskind der Deutschen diverse Tarife und Leistungen, die das Auto umfassend absichern. „In der Autoversicherung gibt es viele Wahlmöglichkeiten bei Tarifen und Zusatzbausteinen, die unbedingt auf die individuelle Risikosituation angepasst werden sollten. Finanzielle Risiken hat man so gut im Griff“, sagt Dr. Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der Sparkassen DirektVersicherung.

Getreu dem Motto des 3-S-Konzeptes „Sparpreise, Service und Sicherheit“ sind die Tarife der Autoversicherung folgerichtig nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und den höchsten Sicherheitskriterien ausgelegt. Schon der Tarif AutoBasis bietet umfassenden Schutz. So sind Versicherte gegen sämtliche Tierunfälle abgesichert, was gerade in der dunklen Jahreszeit von großer Bedeutung ist. Auch Tierbissfolgeschäden sind im Tarif AutoBasis abgedeckt. Wer beispielsweise gegen eigene Schäden versichert sein will oder ein Auto mit Elektroantrieb fährt, der ist mit dem Tarif AutoPlusProtect bestens beraten. Die Leistungen, die der Tarif AutoBasis schon abdeckt, sind hier natürlich enthalten. Außerdem greift die Allgefahrendeckung von Akkus, deren Beschädigung, Zerstörung oder Verlust abgesichert ist. „Der Akku macht immerhin rund ein Drittel des gesamten Fahrzeugpreises bei Elektroautos aus – ein kostspieliges Bauteil. Deswegen bieten wir in unserem Tarif AutoPlusProtect die Allgefahrendeckung an, um Kundinnen und Kunden den perfekten Schutz zu bieten“, erläutert Cramer.

Liebhaberstücke absichern

Die Sparkassen DirektVersicherung nimmt sich mit ihrer neu entwickelten Autoklassikerversicherung ganz besonderer Fahrzeuge an: Oldtimer, Youngtimer, Newtimer oder Premium Cars. Derartige Klassiker und hochpreisige Autos stellen spezielle Anforderungen; auch in puncto Versicherungsschutz. Deshalb wurde eine individuelle und passgenaue Versicherung entwickelt: So können die Autoklassiker beispielsweise ohne Mindestwert versichert werden, im Schadenfall erfolgt keine Rückstufung – und die Werkstattwahl ist frei.

Weitere Vorteile in der Autoversicherung

Die Sparkassen DirektVersicherung belohnt im Fahrzeug verbaute technologische Neuerungen mit bis zu sechs Prozent Rabatt. Profitieren können alle, deren Auto über Fahrerassistenzsysteme wie beispielsweise Abstandhalter, Parkautomatik und Notbremsassistent verfügt.

Mit der kostenlosen App „Meine S-Direkt“ haben Versicherte immer den kompletten Überblick über ihre Verträge. Eine Schadenmeldung lässt sich ganz bequem über das Smartphone absenden; außerdem besteht die Möglichkeit für kostenfreie, telefonische Verkehrsrechtsberatung.

Sehr gute Leistungen müssen nicht teuer sein: Im Rahmen der Markenuntersuchung „Preis-Sieger 2021“ wurde die Sparkassen DirektVersicherung als bester Direktversicherer mit dem Deutschlandtest-Siegel in Gold ausgezeichnet. Das Düsseldorfer Unternehmen ist der einzige getestete Direktversicherer, dem diese Bestplatzierung gleich über drei Jahre in Folge gelang.

Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile und Leistungen zum Thema Autoversicherung auf der folgenden Seite:

https://www.sparkassen-direkt.de/auto-mobilitaet/

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01

juergen.cramer@sparkassen-direkt.de

https://www.sparkassen-direkt.de

