Spargelzeit in Röthlein – beim GenussHof Knaup

Es ist endlich Spargelzeit im fränkischen Röthlein. Verkauft werden das Gemüse und die Früchte der Familie Knaup im Hofladen und auf Märkten der Region.

Es ist endlich Spargelzeit im fränkischen Röthlein. Das Dorf nahe Schweinfurt gelegen ist bekannt für den Anbau des weißen Stangengemüses. Der sandige Boden lässt den Spargel ein feines Aroma ausbilden. auch erwärmt sich die Erde dort sehr schnell, weshalb dort die ersten Stangen schon sehr früh geerntet werden können. Die Spargelernte wird auch als stechen benannt. Die frühe Ernte gelingt nicht nur beim weißen, sondern auch beim grünen Spargel durch die Nutzung der Sonnenstrahlen mit Hilfe von Folien. also ganz ohne Heizung ein regionaler Genuss von Ende März bis Ende Juni.

Neben dem weißen Gold werden auch verschiedene Beeren, wie Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren angebaut. Die Erntezeit der Beeren erstreckt sich von Anfang März bis Ende November, wenn der Herbst golden und warm ist.

Aus Tradition findet man ebenfalls einige Gurkenfelder rund um das Dorf in Unterfranken.Auf den Flächen des GenussHof Knaup bewirtschaftet die Familie Knaup, Ihre Kulkturen mit viel sorgfalt und Mühe. somit sollen nur die aromatischsten und schönsten Früchte in den Verkauf gelangen. Denn das Motto der Familie ist: Regional und Saisonal – Erntefrisch auf Ihren Tisch!

Verkauft werden die Früchte der Familie Knaup im Hofladen in Röthlein und auf Märkten der Region. Hierzu zählen Würzburg, Schweinfurt, Hammelburg, Mellrichstadt und Bad Neustadt. Gerne erhalten Sie unseren Spargel im Hofladen jederzeit auch geschält!

Im Herbst widmet sich die Familie der Weinlese. Die Ernte von Trauben zur Weinherstellung. Ein beliebtes Nebenprodukt stellt der Fedwerwiße oder auch Bremser genannt dar. Dieser wird in den Monaten September und Oktober ebenfalls an den genannten Verkaufstellen ausgeschenkt.

Wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb, der auf seinen Flächen Spargel, Beeren, Gurken und Weintrauben anbaut. Zu unseren Beeren zählen: Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren. Unsere Produkte verkaufen wir auf regionalen Märkten und in unserem Hofladen in Röthlein.



