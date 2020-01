Sparda-Bank München kooperiert mit VIMpay

Die Sparda-Bank München eG geht eine Kooperation mit der Bezahl-App VIMpay ein. VIMpay bietet kostenfreies Bezahlen per Smartphone, Smartwatch oder über mobile Dienste wie Apple Pay oder Google Pay an. Die Nutzung ist einfach, komfortabel und sicher.

München – Immer mehr Menschen in Deutschland zücken beim Einkaufen oder Shopping an der Kasse ihr Smartphone, um damit ihren Einkauf zu bezahlen. Im Jahr 2019 haben bereits 2,1 Millionen Menschen die Möglichkeit des mobilen Bezahlens genutzt – Tendenz stark steigend. Jetzt kommen auch Kunden der Sparda-Bank München eG dank der Kooperation mit der Bezahl-App VIMpay in diesen Genuss. Damit baut die oberbayerische Genossenschaftsbank ihr Angebot mobiler und digitaler Services weiter aus. Dazu Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München eG: „Mobiles Bezahlen erfreut sich zuneh-mend großer Beliebtheit. Als moderne und zukunftsorientierte Bank bieten wir unseren Kunden nun auch die Möglichkeit, diese innovative Bezahlmethode zu nutzen. Und mit VIMpay haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, der seinen Service unkompliziert an unsere Anforderungen angepasst hat.“

Mobile Bezahldienste komfortabel mit digitaler Mastercard (Kreditkarte) nutzen

Kunden der Sparda-Bank München können VIMpay ab sofort kostenlos über den App Store von Apple oder den Google Play Store herunterladen. Die Einrichtung der VIMpay App erfolgt schnell und einfach: Nach der Erstellung eines VIMpay Accounts wird automatisch eine digitale VIMpay Mastercard erzeugt und mit dem Konto des Kunden bei der Sparda-Bank München verknüpft. Nach der Aufladung der Mastercard über die VIMpay App ist das mobile Bezahlen möglich. Die digitale VIMpay Mastercard ist mit einer Vielzahl von Wallet-Apps wie Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay kompatibel.

VIMpay Sparda funktioniert auf Guthabenbasis, eine Überziehung ist nicht möglich. Das maximale Kartenguthaben beträgt 200 Euro. Über die SpardaApp können die Kunden ihr Guthaben per Blitz-Aufladung in Echtzeit jeden Tag um 100 Euro aufstocken. Das Jahreslimit liegt bei 2.500 Euro. Push-Benachrichtigungen halten die Nutzer bei neuen Umsätzen stets auf dem neuesten Stand.

Weitere Informationen erhalten Sparda-Kunden unter www.sparda-m.de/vimpay

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG, 1930 gegründet, ist die größte Genossenschaftsbank in Bayern mit über 310.000 Mitgliedern in Oberbayern.

Als einzige Bank in Deutschland engagiert sich die Sparda-Bank München für die Gemeinwohl-Ökonomie, die für ein wertebasiertes Wirtschaften plädiert und das Handeln des Unternehmens zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz misst. Weitere Informationen unter www.zum-wohl-aller.de

Die Sparda-Bank München wurde für ihre Mitarbeiterförderung und für ihr betriebliches Gesund-heitsmanagement bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Bank ist einer von Bayerns besten Ar-beitgebern von Great Place to Work.

Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unter-stützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.

Nur wenn Menschen ihr gesamtes Potenzial entfalten werden sie in der Lage sein, ihr Leben und dadurch die gemeinsame Zukunft von uns allen als Gesellschaft erfolgreich zu gestalten.

