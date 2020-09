Spannung, Sport und Spiel: “Fußball für Freundschaft” bringt Multiplayer-Simulator heraus

Digitale Lösungen bieten nicht nur in Corona-Zeiten Zukunftspotenzial Düsseldorf, 3. September 2020. Zugangsbeschränkungen am Eingang, Abstandsmarkierungen am Boden, Warnschilder allenthalben - an dieses Bild haben sich Millionen Kunden im stationären Handel inzwischen gewöhnt. Viele finden es lästig, halten sich nur widerwillig an die analogen und anonymen Anweisungen, die auf viele Kunden nicht selten abschreckend wirken und damit genau das Gegenteil dessen bewirken, was der Handel jetzt...