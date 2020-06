Soziale Verantwortung hat für B2B-Käufer weltweit höchste Priorität

Next Best Offer liefert Ihnen für jeden Kunden das richtige Angebot und das datengestützt unter Zuhilfenahme modernster Algorithmen. Für Marketing Manager eröffnen sich neue Möglichkeiten in der zielgenauen Kundenansprache und für eine präzisere Steuerung ihrer Maßnahmen. Mit Next Best Offer gehen Sie bestmöglich auf die individuellen Kundenbedürfnisse ein. Was ist Next Best Offer? Next-Best-Offer (NBO) oder Next Best Action ermittelt das beste nächste Angebot kundenindividuell...