Soziale Beziehungen stärken Resilienz

Florian Wolf, Gründer von YourPrevention™, erklärt warum soziale Beziehungen so wichtig sind und wie sie die Resilienz stärken

Beziehungen sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Freunde, Familie oder einen Partner an seiner Seite zu haben, hilft die Resilienz zu stärken und somit in belastenden Situationen wie beispielsweise Krisen ruhig und souverän zu reagieren. Diesem Thema widmete sich auch die “Grant Study”, eine amerikanische Erwachsenenentwicklungsstudie, die, in den fünfziger Jahren begonnen, noch bis heute andauert und Absolventen der Jahrgänge 1939-1945 der Harvard University untersucht. Die Kernfrage der Untersuchung: Was macht ein zufriedenes Leben aus?

“Anhand untersuchter Lebensstilfaktoren sowie Sozial- und Beziehungsstatus ergab die weltweit am längsten andauernde Studie eine interessante Erkenntnis: Der stärkste Resilienzfaktor im Leben eines Menschen sind gesunde Beziehungen”, erläutert Florian Wolf.

Auch in Bezug auf die Corona-Krise, die nach wie vor das gesellschaftliche Leben prägt, setzt Wolf ein klares Statement: “Unser Miteinander ist einer der wichtigsten Faktoren, um schwierige Zeiten gut durchzustehen.” Gegenseitiger Austausch und Unterstützung stärke nachhaltig, wohingegen konfliktreiche Beziehungen, beruflich wie privat, wertvolle Energie kosten. Deshalb gelte es Beziehungen qualitativ hochwertig zu gestalten. “Die Grundlage einer guten Beziehung ist die Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Nur wenn ich mir meiner Selbst bewusst bin, kann ich auch meinem Gegenüber achtsam begegnen, dessen Bedürfnisse besser wahrnehmen und darauf eingehen”, erklärt Wolf. Dabei sei es wichtig vor allem auf die Stimme des Körpers zu hören.

Was ist mir wichtig? Was ist meinem Gegenüber wichtig? Die Erkenntnis darüber schaffe eine vertrauensvolle Atmosphäre in einer Gruppe, in der sich jeder offen äußern kann, ohne dass seine Aussage negativ bewertet wird und steigere darüber hinaus die Qualität von Beziehungen.

“Auch wenn unsere derzeitige Situation schwierig ist, wir Sorgen oder auch Ängste haben, sollten wir uns auf ein gutes Miteinander besinnen und darauf, wie wichtig es ist aufrichtig und wertschätzend miteinander umzugehen. Damit legen wir den Grundstein, um innere Stärke und Resilienz zu fördern” resümiert Wolf.

Mehr zu Florian Wolf und YourPrevention™ erfahren Sie unter: https://www.yourprevention.com/de/

YourPrevention™ befähigt Menschen und Organisationen Resilienz aufzubauen. Das multi-disziplinäre Team von Fachleuten und Wissenschaftlern kombiniert einen neurowissenschaftlichen Ansatz mit den inneren Absichten und der inneren Haltung von Menschen. Es geht nicht nur um Wissens-Input, sondern um die nachhaltige Weiterentwicklung durch einen Erfahrungs-basierten Ansatz.

