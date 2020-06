Soundcast VG7 und VG7 Special Edition bieten Outdoor-Klang vom Feinsten

Die Premium Outdoor-Lautsprecher trotzen mit starkem Klang jedem Wetter.

Hargesheim, 19. Juni 2020 – Outdoor-taugliche Lautsprecher und exzellenter HiFi-Klang – für die Audio-Experten bei Soundcast ist das kein Widerspruch. Das Line-up der VGX-Familie zeichnet sich durch modernste Audio-Technik, ein robustes Design und hervorragenden Klang aus, der optimal auf den Einsatz unter freiem Himmel abgestimmt wurde. Die unbestrittenen Flaggschiffe sind dabei der Soundcast VG7 mit 60 Watt RMS Gesamtleistung und die Special Edition VG7SE, die sensationelle 120 Watt RMS aufbietet. Mit diesen kraftvollen Outdoor-Lautsprechern wird jedes Gartenfest zum spektakulären Musik-Event – dem auch ein spontaner Regenguss nichts anhaben kann.

Bombastischer Klang für anspruchsvolle Outdoor-Fans

Klanglich setzen sowohl der Soundcast VG7 als auch der VG7SE Maßstäbe. Eine Besonderheit ist der atemberaubende 360-Grad-Stereo-Sound, der durch vier leistungsfähige 3-Zoll-Treiber (einer pro Gehäuseseite) und einen 7-Zoll Subwoofer erreicht wird. Die spezielle Anordnung und Abstimmung der Treiber sorgt für akzentuierten Stereo-Klang und präsente Bässe rund um den Lautsprecher, insbesondere im Außenbereich. Falls das Wetter umschlägt und die Gäste lieber drinnen feiern möchten, ist das kein Problem: Durch den alternativen Indoor-Modus garantieren die Premium-Modelle von Soundcast auch im Innenbereich beste Party-Stimmung. Der Indoor-Modus sorgt für eine Absenkung von bis zu 3 dB für Frequenzen ab 80 Hz, sodass der Klang voluminös wirkt, ohne zu übersteuern. Geht die Feier draußen weiter, genügt ein Knopfdruck und die Lautsprecher geben wieder volle Kraft.

Einzigartiges und durchdachtes Design

Mit ihrem unverwechselbaren Design sind sowohl der VG7 als auch der VG7SE echte Hingucker. Durch den großzügigen Haltegriff können sie problemlos dort aufgestellt werden, wo die Party steigt. Als optisches Highlight verfügt der VG7SE zusätzlich über eine LED-Beleuchtung auf Bodenhöhe. Beide Lautsprecher zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung, herausragende Materialqualität und durchdachte Features aus. Nicht zuletzt sind beide – typisch für Soundcast – absolut wetterfest und nach IP64 zertifiziert. Weder Starkregen noch Staub, Sand oder extreme Temperaturen können den Outdoor-Lautsprechern etwas anhaben. Das gilt auch für die wetterfesten Tasten, die sich selbst mit dicken Handschuhen noch einwandfrei bedienen lassen.

Neueste Technik für beste Klangqualität

Unter den wechselbaren Zier-Abdeckungen des VG7 und VG7SE steckt die neueste Audiotechnik. Die Lautsprecher von Soundcast beherrschen die neuesten Bluetooth®-Codecs wie Hi-Def AAC, aptX™ und aptX™ Low Latency. Sie unterstützen außerdem A2DP & AVRCP (v1.4) Bluetooth® Profile. Für ein flexibles Stereo-Setup können via Qualcomm® TrueWireless™ Stereo (TWS) mehrere Soundcast Lautsprecher gekoppelt werden, sodass sie entweder jeweils das gesamte Stereosignal oder pro Gerät den linken oder rechten Kanal wiedergeben.

Dauerläufer mit modernster Akku-Technologie

Wechselbare Lithium-Ionen-Akkus sorgen für bis zu 20 Stunden unterbrechungsfreie Musikwiedergabe. Als praktisches Zusatz-Feature können Mobilgeräte am USB-Anschluss der Lautsprecher geladen werden – sie funktionieren als vollwertige Powerbanks. Durch die hochwertigen Akkus sind der VG7 und VG7SE auch nach der Winterpause wieder sofort einsatzbereit – die Ladung bleibt bei ausgeschaltetem Lautsprecher über ein Jahr erhalten.

Verfügbarkeit und Preise

Soundcast VG7 und Soundcast VG7 Special Edition (SE) sind ab sofort online und im ausgesuchten Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt für den VG7 869,00 Euro, der VG7SE kostet 1.110,00 Euro.

Qualcomm® ist eine eingetragene Marke der Qualcomm Incorporated in den USA und anderen Ländern. aptX™ ist eine eingetragene Marke der Qualcomm Technologies International, Ltd., in den USA und anderen Ländern. Qualcomm aptX™ ist ein Produkt der Qualcomm Technologies International, Ltd.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch beyerdynamic ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen gehören den jeweiligen Inhabern.

Über Soundcast

Soundcast ist die Marke für audiophile Abenteurer. Menschen, die sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen, die neue Musik entdecken, technische Perfektion schätzen und die auch draußen nicht auf beste Klangqualität verzichten wollen.

Unsere Lautsprecher erfüllen höchste Ansprüche. Sie bieten exzellenten Sound, egal ob im Wohnzimmer oder in der freien Natur. Mit Soundcast ist es ganz einfach, die Welt zu entdecken und die eigene Lieblingsmusik zu genießen – ohne sich um Regengüsse, Staub, Sand, Hitze oder Kälte zu sorgen.

