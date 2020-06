Sommerzeit und Brutzelspass

Therapie mit Naturhormonen in der der Praxis Dr. Alexander Ehrhart in Schwäbisch Gmünd SCHWÄBISCH GMÜND. Als Alternative zur konventionellen Hormon - Behandlung bietet Dr. med. Alexander Ehrhart eine Behandlung mit naturidentischen Hormonen in seiner Praxis in Schwäbisch Gmünd an. Was ist der Hintergrund? Hormone als biochemische Botenstoffe sind dafür verantwortlich, sämtliche Körperfunktionen vom Stoffwechsel über Wachstum bis hin zur Fortpflanzung und Funktion der inneren...