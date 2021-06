Sommer Businesstaschen für Frauen

Stilvoll und selbstbewusst im Büro

Der in Zürich ansässige Handtaschen-Onlineshop Bag Selection arbeitet mit Schweizer und deutschen Marken zusammen, um hochwertige Business-Taschen aus Leder für Frauen anzubieten.

Die Inhaberin von Bag Selection, Dipl.Ing. Ioana Prundaru, freut sich über die Möglichkeit, modebewussten Geschäftsfrauen eine Auswahl an stylischen Laptoptaschen anbieten zu können. Seit dem Start von Bag Selection sind mittlerweile drei Jahre vergangen und der Online-Shop hat sich einen festen Kundenstamm erarbeitet, der an hochwertigen Taschen, Rucksäcken, Reisetaschen und einzigartigen Lederaccessoires interessiert ist.

Das Bag Selection Sortiment an Businesstaschen für Damen strebt nach auffälliger Mode, ohne dabei auf Komfort und Funktionalität zu verzichten.

In diesem Sommer bietet Bag Selection zum Beispiel die knallgelbe Laptoptasche Linear der deutschen Designerin Gretchen an. Die unverwechselbaren Gretchen-Taschen haben eine Reihe von Designpreisen gewonnen und sind sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten bekannt.

Die limitierte Kollektion von Orlando Maroquinier ist bei Bag Selection erhältlich. Sie umfasst exklusive handgefertigte Stücke, die von Orlando in seinem Atelier in Zürich hergestellt werden. Orlando verwendet ausschließlich pflanzlich gegerbtes Leder und verwertet dabei Olivenblätter, die sonst weggeworfen werden.

Zusätzlich bietet Bag Selection die vielseitige Frauen Laptoptasche „Office“ der deutschen Marke Alpenleder an, die durch ihr schlichtes, elegantes Design besticht.

Wer auf der Suche nach einer klassischen Businesstasche ist, kann sich im Online-Shop von Bag Selection die Rucksäcke und Laptoptaschen von KNOMO LONDON in schwarzem Leder oder beigem robuste Nylon anschauen.

Bag Selection freut sich, mit Gretchen, Orlando Maroquinier, Alpenleder und KNOMO London Premium-Marken vorzustellen, die ihren Weg in die Herzen von Business-Frauen finden werden.

Wir sind ein Online Shop aus Zürich und verkaufen sorgfältig ausgesuchte Artikel für Business und Freizeit.

Hier bei Bag Selection wählen wir die feinsten Leder und die hochwertigsten Stücke für Sie handverlesen aus. Mit dem Aufstieg der „Fast Fashion“ kommt es zu einem Verlust an Qualität und Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Slow Fashion“ ist unser Motto, und wir verkaufen Produkte, die langlebig sind und dem Kunden viele Jahre lang dienen werden. Bei Bag Selection steht die Qualität an erster Stelle. Das Unternehmen vertreibt international über die Online-Shops www.Bag-Selection.de in Deutschland und EU, und www.Bag-Selection.ch in der Schweiz. Schweizer Kunden erhalten eine kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 100 CHF, deutsche Kunden ab einem Bestellwert von 100€.

Kontakt

Bag Selection Zurich

Ioana Prundaru

Forsterstr 82

8044 Zürich

0041786594173

admin@bag-selection.ch

http://www.bag-selection.ch

