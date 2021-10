Somikon WLAN-Steckdosen-Empfänger FTK-200 & Funk-Klingelknopf FTK-201

Jederzeit über Besucher informiert – auch per Push-Benachrichtigungen

– Gratis-App „Elesion“ für weltweite Push-Benachrichtigungen

– Bis zu 100 m Funk-Reichweite

– Mit Licht- und Tonsignal

– 5 Lautstärkestufen

– 60 verschiedene Signaltöne

– Koppelbar mit bis zu 4 Funk-Klingelknöpfen

Nie mehr einen Besucher verpassen: Der Steckdosen-Klingel-Empfänger von Somikon wird einfach in eine Steckdose gesteckt und mit dem Funk-Klingelknopf (s.u.) gekoppelt. Schon empfängt er das Klingel-Signal – und das mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern!

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: Klingelt es, erhält man eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone. So weiß man über Besucher Bescheid, auch wenn man gerade nicht zu Hause ist.

Die Lieblingsmelodie wählen: Dank 60 verschiedener Signaltöne ist für jeden etwas dabei.

Ideal für laute Umgebungen: Der Steckdosen-Klingel-Empfänger gibt auf Wunsch ein Lichtsignal. So bemerkt man auch in der lauten Werkstatt oder bei der Party, dass jemand vor der Tür steht.

Die Türklingel lässt sich zum System ausbauen und bis zu 4 Funk-Klingelknöpfe mit dem Steckdosen-Empfänger verbinden. So ist man stets für jeden Besucher erreichbar.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Steckdosen-Klingel-Empfänger FTK-200 für Funk-Klingelknopf FTK-201

– Benachrichtigt per optischem und akustischem Signal: einzeln oder zusammen nutzbar

– Auswahl aus 60 Signaltönen

– 5 Lautstärke-Stufen wählbar: bis 80 dB

– Koppelbar mit bis zu 4 Funk-Klingelknöpfen FTK-201

– 433-MHz-Funkanbindung mit bis zu 100 m Reichweite zum Klingelknopf

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Push-Benachrichtigung beim Klingeln

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 230 V (Steckdosengerät)

– Maße: 82 x 82 x 65 mm, Gewicht: 70 g

– Steckdosen-Klingel-Empfänger FTK-200 inklusive deutscher Anleitung

Preis: 19,99 EUR

Somikon Batterieloser Funk-Klingelknopf FTK-201 für Klingel-Empfänger FTK-200, IP44

Schnell und kabellos installiert: Jetzt verpasst man keinen Besucher mehr

– Kinetischer Klingelknopf: nutzt die beim Betätigen entstehende Energie

– Bis zu 100 m Funk-Reichweite

– Einfache Montage per doppelseitigem Klebeband oder durch Anschrauben

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Koppelbar mit bis zu 10 Klingel-Empfängern

Kabellos und im Handumdrehen einsatzbereit: Der Funk-Klingelknopf benötigt weder Stromanschluss noch Batterien. Einfach im Eingangsbereich anbringen und mit dem Empfänger verbinden – fertig!

Flexibel und kinderleicht installiert: Per doppelseitigem Klebeband ist der Klingelknopf im Nu und ganz ohne Werkzeug angebracht. Oder man schraubt ihn auf Wunsch sicher fest.

Die Türklingel lässt sich zum System ausbauen: bis zu 10 Klingel-Empfänger lassen sich mit dem Funk-Klingelknopf verbinden. So verpasst man mit Sicherheit keinen Besucher mehr, egal wo man gerade im Haus oder in der Wohnung ist. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter.

– Funk-Klingelknopf FTK-201 für Steckdosen-Klingel-Empfänger FTK-200

– Batterieloser Klingelknopf: nutzt die beim Betätigen entstehende kinetische Energie

– Koppelbar mit bis zu 10 Klingel-Empfängern FTK-200

– 433-MHz-Funkanbindung mit bis zu 100 m Reichweite zum Klingel-Empfänger

– Einfache Montage mit doppelseitigem Klebeband oder durch Anschrauben

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Farbe: weiß

– Maße: 78 x 40 x 16 mm, Gewicht: 30 g

– Funk-Klingelknopf FTK-201 inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 7,99 EUR

