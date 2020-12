Somikon UV-Desinfektions-Box für Smartphone, Brille, etc.

Kleine Sachen von Bakterien & Keimen befreien

Für absolute Hygiene sorgen: Bis zu 99 % aller Krankheitserreger und Keime lassen sich von Smartphone, Brille, Schlüsseln, von Schmuck oder Geld entfernen – mit UV-Licht, ganz einfach und ohne Chemie.

Einfache Handhabung: Die zu desinfizierenden Gegenstände werden einfach in die Box gelegt und das Desinfektions-Gerät von Somikon eingeschaltet. Schon nach etwa 5 Minuten sind die Gegenstände wieder hygienisch rein.

Automatische Abschaltung: Nach dem Desinfizieren schaltet sich die Hygienebox selbstständig aus. Über die Status-LEDs verfolgt man jederzeit den Desinfizier-Vorgang. Und öffnet man die Box während einer Desinfizierung, unterbricht diese zur Sicherheit den Vorgang.

Zuschaltbare Duft-Funktion: Dank integriertem Aroma-Diffusor verleiht man den Gegenständen auf Wunsch beim Desinfizieren zusätzlich einen angenehmen Duft. Einfach ein paar Tropfen ätherisches Duftöl zugeben und die Duft-Funktion aktivieren.

Flexibel einsetzbar: Als Energiequelle nutzt man ein USB-Netzteil, den USB-Port am PC, einen Kfz-USB-Anschluss oder unterwegs sogar eine USB-Powerbank. So kann man seine Gegenstände auch auf Reisen desinfizieren.

– Zum einfachen Desinfizieren mit UV-C-Licht

– Beseitigt bis zu 99 % aller Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Milben

– Ideal für Smartphone, Brille, Schlüssel, Schmuck, Geld

– Passend für Geräte bis zu maximal 160 x 28 x 91 mm, z.B. iPhone 8/8 Plus/X/XS/XS Max/XR/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max, Huawei P10/P10 Plus/P20/P40/P40 Pro, LG G5/G6, HTC U11+/U12+ u.v.m.

– Absolut Chemie-frei und umweltfreundlich

– Zuschaltbare Aroma-Funktion: Zugabe von ätherischem Duftöl möglich

– Automatische Sicherheits-Unterbrechung beim Öffnen der Box während einer Desinfizierung

– Anzeige des Desinfektions-Fortschritts über 4 Status-LEDs

– Automatische Abschaltung: ca. 5 Minuten nach Desinfektions-Ende

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 22,5 x 5 x 12,3 cm, Gewicht: 303 g

– UV-Desinfektions-Box inklusive USB-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107382403

Preis: 16,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2488-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2488-1059.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/IrhJmffe

