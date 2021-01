Somikon Stand-Alone-Dia- und Negativscanner SD-1200

Die Filmschätze verewigen und Dias digitalisieren

– Scannen und Speichern von Dias und Negativstreifen ohne Computer

– 12,5 cm IPS-Farbdisplay (5″) für optimale Scan-Kontrolle

– Fotos direkt am Fernseher schauen

– Einfache Bedienung für schnelles Scannen

– Manueller Helligkeits- und Farbabgleich

Die Erinnerungen für die Ewigkeit konservieren: Einfach die Dias und Negativ-Filmstreifen digitalisieren. Damit sind wertvolle Erinnerungen geschützt vor Alterserscheinungen und Beschädigungen.

Die praktischen Film-Halter richten die Bilder automatisch aus. So füllt man seine digitale Fotothek im Nu. Und dank der unterschiedlichen Adapter digitalisiert man auch Bilder von Kleinbild-Negativ-, Pocket- und Instamatic-Film.

Jetzt hat man die volle Aufnahme-Kontrolle, da man die Scans sofort auf dem Farb-Display betrachten kann. Über die Tasten lassen sich die Scans bequem am Scanner von Somikon bearbeiten – ganz ohne Computer. Einzelne Bilder kann man als JPEG-Datei einfach auf einer SD-Karte speichern.

Alte Bilder im Großformat: Schnappschüsse vom Italienurlaub in den 80ern oder der Geburtstagsfeier in den 90ern betrachtet man direkt auf dem Fernseher – ideal für den Foto-Abend mit der Familie oder Freunden.

– Zum bequemen Digitalisieren von Urlaubs-Dias und Negativen

– Optimal positionierte Fotos: Halter für Dias (Kleinbild, mit und ohne Rahmen, 5 x 5 cm), Kleinbild-Negativfilm (Typ 135), Pocketfilm (Typ 110) und Instamaticfilm (Typ 126)

– Wichtig: Scannt nur Einzelbilder, keine Super-8-Filme!

– Scannt ohne Computer: speichert Fotos auf SD(HC/XC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Interner Speicher mit 100 MB

– Hohe Scan-Geschwindigkeit: 5 Sekunden pro Bild

– Hochauflösender CMOS-Sensor mit 14 Megapixeln (22 Megapixel interpoliert)

– Auflösung: 4608 x 3072 Pixel, Abtastqualität: 3.200 dpi, Format: JPG

– Großes IPS-Farbdisplay mit Diagonale 12,5 cm (5″), Auflösung: 960 x 540 Pixel, für Scan-Kontrolle, Wiedergabe und Einstellungen

– Optimale Bild-Ausleuchtung mit LED

– Einfache Bedienung mit 6 Tasten: Scannen, Menü, links/spiegeln, rechts/drehen, Eingabe, ein/aus

– Automatische Anpassung von Helligkeit und Farbe, automatischer Weißabgleich

– Manuelle Bildbearbeitung direkt am Gerät: Bild drehen, Bild spiegeln, Helligkeit und Farbe (rot, grün, blau) anpassen

– Direkte Bildübertragung an Fernseher und Monitore per HDMI-Anschluss

– Gummierte Füße für rutschfesten Stand

– Reinigungsbürste zum sanften Säubern und Entstauben der Negative

– Stromversorgung: per USB

– Maße: 13,8 x 12,5 x 11,3 cm, Gesamt-Gewicht: 380 g

– Filmscanner SD-1200 inklusive 3x Film-Halter, 1x Dia-Halter, USB-Netzteil, USB-Stromkabel, HDMI-Kabel, Reinigungsbürste und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107344302

Preis: 128,78 EUR

Bestell-Nr. NX-6114-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6114-1301.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/V5BJmNAS

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.