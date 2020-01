Somikon Stand-Alone-Dia- und Negativ-Scanner SD-950

Kostbare Dias und Filmnegative digitalisieren

– Scannt Dias mit 50 x 50 mm

– 2 Schlitten für Instamatic- und Kleinbildfilm

– Speichert Fotos direkt auf Speicherkarte

– Hochauflösender 8-Megapixel-CMOS-Sensor

– Aufnahme-Anpassung für Bildhelligkeit und Farbe

– Bildübertragung per USB an PC und Notebook

Jetzt lassen sich die alten Dias und Negative ganz ohne Computer und ohne umständliche

Software-Installation digitalisieren – auch kostbare Schwarzweiß-Aufnahmen! Diese einfach in den

Scanner von Somikon einlegen und die Scan-Taste drücken, fertig!

Besonders einfaches Handling: Die Schlitten für Dia und Film-Negative des Typs Instamatic und

Kleinbild richten die Fotos automatisch aus. Die Bilder lassen sich einfach auf SD-Karte speichern.

So wird das Scannen zum Kinderspiel!

Mit voller Aufnahme-Kontrolle: Die eingelegten Fotos betrachtet man auf dem integrierten Farb-

Display. Dank automatischem Weißabgleich mit Farbkorrektur erzielt man schnell ideale

Ergebnisse. Helligkeit und Farbe lassen sich nach Bedarf auch per Tastendruck anpassen.

– Scannt Dias (mit und ohne Rahmen, 50 x 50 mm, Rahmen-Dicke: max. 2 mm) und Negativ-

Filmstreifen

– 2 Schlitten für Instamaticfilm (Typ 126) und Kleinbildfilm (Typ 135)

– Scannt ohne Computer: speichert Fotos auf SD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Hohe Scan-Geschwindigkeit: bis zu 20 Dias pro Minute

– Hochauflösender CMOS-Sensor mit 8 Megapixeln

– Auflösung: 3280 x 2464 Pixel (nativ), 4416 x 3312 Pixel (interpoliert)

– Abtastqualität: 2.400 dpi (nativ), 3.600 dpi (interpoliert)

– Format: JPG

– Großes TFT-Farbdisplay mit 6,1 cm Diagonale (2,4″) für Scan-Kontrolle, Wiedergabe und

Einstellungen

– Einfache Bedienung über 6 Tasten zum Ein-/Ausschalten, Scannen und für

Bildeinstellungen

– Automatische Anpassung von Helligkeit und Farbe

– Manuelle Aufnahme-Anpassung direkt am Gerät: Bildhelligkeit (+/-2 EV) und Farbe (rot,

grün, blau)

– Bildübertragung per USB 2.0 an PC und Notebooks mit Windows 7/8/8.1/10 oder Mac OS X

10.7.3

– Gummierte Füße für rutschfesten Stand

– Stromversorgung per USB

– Maße: 92 x 123 x 101 mm, Gesamt-Gewicht: 285 g

– Scanner SD-950 inklusive Negativ-Schlitten, Film-Schlitten, Reinigungsbürste, Netzteil, USB-Kabel

und deutscher Anleitung

Preis: 69,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6269-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6269-1301.shtml

