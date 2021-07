Somikon Autotracking-USB-Webcam mit Full HD

Immer perfekt im Bild: Kamera folgt den Bewegungen und hält einen im Bild

– Autotracking hält Person automatisch im Bild

– Hochauflösende Übertragung in Full HD 1080p

– Autofokus für automatische Scharfstellung

– Natürliche Ton-Übertragung dank Dual-Stereo-Mikrofon

– Plug and Play für Windows und OS X / macOS

– Super-WDR: Wide Dynamic Range für dynamische Helligkeits-Anpassung

Immer optimal und scharf im Bild: Die Webcam von Somikon kann mehr als nur Full-HD-Auflösung und Autofokus für knackscharfe Übertragung. Dank beweglichem Kamerakopf und 350°-Autotracking folgt sie den Bewegungen und hält einen so immer im Bild. Damit macht diese Webcam nicht nur bei Online-Vorträgen eine gute Figur.

Mit Super-WDR (Wide Dynamic Range) für dynamische Helligkeits-Anpassung: Sitzt man beim Arbeiten oder Chatten gerne am Fenster und lässt sich von der Sonne anlachen, kann man das beibehalten! Denn die Webcam gleicht selbst starkes Gegenlicht aus. So ist man auch bei hellem Sonnenschein immer bestens zu sehen!

Plug and Play – ob fürs Home-Office oder Video-Chats mit Familie und Freunden: Einfach die Webcam einstecken und schon kann man loslegen!

Klare und räumliche Ton-Übertragung: Dank integriertem Dual-Stereo-Mikrofon lassen sich die Gespräche besonders natürlich übertragen.

Zum Anklippen und Aufstellen: Mit der praktischen Befestigungs-Klemme bringt man die Webcam in null Komma nichts am PC- oder Notebook-Bildschirm an. Oder man stellt die Webcam per kompaktem Dreibein-Stativ einfach auf den Schreibtisch.

– Full-HD-Videoauflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p) mit 30 Bildern/Sek.

– Bildwinkel: 120°

– Autofokus: stellt Gesicht selbstständig scharf

– 350°-Autotracking mit bis zu 3 m Reichweite: folgt Person automatisch und hält sie im Bild

– Auto-Beauty-Funktion: korrigiert Kontrast, Schärfe, Sättigung, Weißabgleich und Belichtung

– Super-WDR: dynamische Helligkeits-Anpassung gleicht auch starkes Gegenlicht aus

– Integriertes Dual-Stereo-Mikrofon für klare und räumliche Ton-Übertragung

– Plug and Play: einstecken und loslegen

– Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/8.1/10 und OS X / macOS

– Klemme zum Befestigen am PC- oder Notebook-Bildschirm

– Kompaktes Dreibein-Stativ zum freien Platzieren der Webcam

– Stromversorgung: per USB (Kabel integriert)

– Maße: 65 x 87 x 59 mm, Gewicht: 300 g

– Webcam inklusive Stativ und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390279

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3095-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3095-1341.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/WGBJmlkq

