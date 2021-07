Somikon 4-teiliges Vlogging-Set mit LED-Leuchte

Vlogs wie die Profis filmen – dank Akku jederzeit mobil

– Ideal für TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat und Twitch

– LED-Leuchte mit 96 LEDs: flexible Stromversorgung per integriertem Akku

– Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar

– Externes Mikrofon für eine kristallklare Tonaufzeichnung

– Klemm-Halterung geeignet für Smartphones bis 85 mm Breite

– Inklusive Stativ: auch als Hand-Stativ nutzbar

Ob Livestream, 30-Sekunden-Clip oder klassisches Beauty-Foto: Mit dem Vlogging-Set von Somikon produziert man professionelle Videos und ist perfekt ausgestattet für Instagram, TikTok, Youtube und Co.

Immer das richtige Licht: Von optimaler Beleuchtung profitieren, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Videoleuchte mit 96 LEDs vermindert Schatten im Gesicht und sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Ausleuchtung. Helligkeit und Farbtemperatur stellt man ganz einfach nach Bedarf ein. Von angenehmen Warmweiß bis zu authentischem Tageslichtweiß für eine unverfälschte Farbdarstellung.

Perfekt ausgerichtet: Die LED-Leuchte um 360° und per Kugelgelenk in die richtige Position drehen. Auch Smartphone und Mikrofon richtet man mit der Halterung problemlos aus.

Beste Sound-Qualität: Das Mikrofon verbindet man einfach mit der 3,5-mm-Klinkenbuchse des Smartphones. Schon genießt man eine optimale Tonaufzeichnung mit ausreichender Geräuschunterdrückung. Dank omnidirektionaler Aufzeichnung sind alle Gesprächsteilnehmer gleichzeitig hörbar. So nutzt man das Mikrofon z. B. auch für Videokonferenzen oder Live-Chats mit der Familie und Freunden.

Auch von unterwegs bequem filmen: Das handliche Mini-Stativ nimmt man überall hin mit! Und auch die Videoleuchte nutzt man dank leistungsstarkem Akku bequem unterwegs. So dreht man Videos, wo immer man möchte.

– Um 360° drehbar dank Kugelgelenk: zum perfekten Ausrichten

– Ideal für Live-Streams, Insta-Stories, Vlogs, Video-Drehs und Selfies

– Videoleuchte mit 95 LEDs: sorgt für eine gleichmäßige, softe Ausleuchtung

– 3 einstellbare Lichtfarben: tageslichtweiß (3500 K sowie 5500 K) und warmweiß (7500 K)

– Dimmbar in 17 Helligkeitsstufen, max. Helligkeit: 650 lm

– Externes 360°-Mikrofon: zum Anschließen an Smartphones

– Mikrofon-Empfindlichkeit: 46 dB

– Klemm-Halterung geeignet für Smartphones mit bis zu 8,5 cm Breite

– Mini-Stativ: auch als Hand-Stativ nutzbar

– Stromversorgung Videoleuchte: Lithium-Polymer-Akku mit 600 mAh, lädt per microUSB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Akku-Laufzeit: ca. 1,5 Stunden bei 65% Helligkeit

– Maße:39 x 21,5 x 20 mm, Gewicht: 456 g

– 4-teiliges Vlog-Set bestehend aus LED-Videoleuchte, Mikrofon, Klemm-Halterung und Mini-Stativ inklusive 3,5 mm Klinkenkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389204

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5065-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5065-1059.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/tohpGdk9

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.