Somikon 2in1 Ladestation und UV-Desinfektions-Lampe

Smartphone laden und von Keimen befreien

– Kabelloses Schnell-Laden von Smartphone & Co.

– USB-Ladeport für Mobilgeräte ohne Induktionsladung

– UV-C-Licht gegen Krankheitserreger, Keime, Bakterien, Viren

– Timer-Funktion für UV-Desinfektion

– Auch zum Desinfizieren von Schlüsseln, Brillen, Geld u.v.m.

– Für Netzteile mit 5 oder 9 Volt

Für absolute Hygiene sorgen: Beim Laden des Smartphones beseitigt das praktische UV-C-Licht

bis zu 99,99 % aller Krankheitserreger, Keime u.v.m. auf dem Display oder der Rückseite des

Mobiltelefons. Einfach und mühelos und ganz nebenbei. Auch Schlüssel, Brillen u.v.m. desinfiziert

man so kinderleicht.

Das Smartphone bequem kabellos laden: Einfach auf die Ladestation von Somikon legen, der

Ladevorgang startet automatisch! Das Qi-kompatible Smartphone erhält so neue Energie, ohne

dass man ein Kabel einstöpseln muss!

Mit Schnell-Ladefunktion: Der Lade-Halter lädt mit der von dem Smartphone maximal unterstützten

Leistung mit bis zu 10 Watt! So ist das Mobilgerät ruckzuck wieder aufgeladen. Man benötigt nur

ein entsprechend starkes Netzteil für die Station.

Zusätzlicher USB-Ladeport: Auch ohne Induktions-Ladefunktion lassen sich Mobilgeräte einfach

und bequem tanken und bei Bedarf gleichzeitig die UV-Desinfektions-Funktion nutzen.

– UV-C-Lampe zum Beseitigen von Krankheitserregern auf Mobiltelefonen, Schlüsseln,

Brillen u.v.m.

– Tötet Chemie-frei bis zu 99,99 % aller Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Milben

– 3 UV-Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder 15- sowie 25-Minuten-Timer

– Ladestation für Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets u.v.m.

– Qi-kompatibel für kabelloses Laden per Induktion: Ladevorgang startet automatisch nach

dem Auflegen des Gerätes

– Ideal für iPhone 8 (Plus) / X / XR / XS (Max) / 11 (Pro), Samsung Galaxy S7 / S8 / S9 / S10

u.v.m.

– Schnell-Ladefunktion mit bis zu 10 Watt

– Lade-Effizienz: bis zu 75 %

– Max. Ladeabstand: 6 mm

– Zusätzlicher USB-Ladeport für alle Mobilgeräte ohne Induktionsladung: 5 Volt, 1 A / 5 Watt

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 5 oder 9 Volt und 2 A empfohlen, bitte dazu

bestellen)

– Maße: 11 x 11 x 11 cm, Gewicht: 186 g

– Ladestation inklusive USB-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

Preis: 39,45 EUR

Bestell-Nr.: HZ-2902-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-HZ2902-1059.shtml

Presse-Information mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/skBpmDEA.

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

