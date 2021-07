SomeXpress Yourself – Weil jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt.

Britta Wisniewski mit ihrer Social Media und Marketing Beratungsagentur SomeXpressyourself.de hat sich auf die spezialisiert, die im Normalfall keine Agentur beauftragen.

Ihr Angebot richtet sich allem voran an diejenigen, die glauben, dass sie für Werbung zu klein sind. Genau diese Betriebe brauchen die Hilfe aber am dringendsten. Mit ihrem Geschäftsmodell macht sie klar: Gerade am Anfang ist eine gute Beratung und eine Strategie, der man folgt, wichtiger denn je. Das Werbebudget kommt erst danach.

Selbstständig – und jetzt? Wenn sich diese Frage einem frisch gegründeten Unternehmen stellt, sind bereits im Vorfeld viele Weichen falsch gestellt worden. Gerade Solo – Selbstständige machen sich in ihrer Planungsphase zwar viel Gedanken über ihr Produktportfolio, aber nur die Wenigsten beschäftigen sich mit Dingen wie „Customer Journey“ „Touchpoints“ „Buyer Persona“, Reichweite und Auffindbarkeit.

Hier setzt Britta Wisniewski mit ihrem, überwiegend auf Beratung und Strategieplanung ausgelegten Angebot an. „“Wenn ein Unternehmer zu mir kommt, machen wir erst einmal eine ausführliche „Ist-Analyse“. Wo steht das Unternehmen, welche Zielgruppe wird bedient und wie ist diese zu erreichen? Diese und ähnliche Fragen stellt die Unternehmerin in ihrem ersten, kostenfreien Gespräch. „Dann sehen wir direkt auch, ob die Chemie stimmt!“

Teil des Teams – Unverhandelbar!

Die Mutter von drei Kindern legt viel Wert darauf, mit dem Unternehmer zusammen seinen Weg zu finden und nicht ihm den Weg zum Erfolg zu diktieren. „Ich kann niemandem, der nicht weiß, wie es geht, auferlegen, etwas zu tun, das er nicht kann. In diesem Fall müssen Lösungen gefunden werden, die seinem Bedarf entsprechen! Und jeder Unternehmer muss sich darüber im Klaren sein, dass die benötigte Bekanntheit – gerne auch mit „Reichweite“ übersetzt – ein Weg ist und nichts, das mal eben über Nacht funktioniert.

„Natürlich kannst du Glück haben und dann geht ein Post bei Facebook viral. Aber das musst du erstmal schaffen! Und vorher sollte sichergestellt sein, dass die Ergebnisse daraus auch Umsätze bringen!“ Britta Wisniewski weiß, wovon sie spricht! Im Jahr 2010 gründete sie einen Buchverlag- und scheiterte an der Werbung. 2017 musste sie schließen. „Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, es wäre anders gelaufen!“ Ihr inzwischen erworbenes Wissen gibt sie jetzt denen, die es brauchen.

„Erfolg hat eine logische – und eine energetische Komponente!“

Etwas, das Menschen gerne vergessen, ist ihre eigene Ausstrahlung. Selbst die härteste Arbeit für das eigene Business kann den Spaß am eigenen Tun nicht ersetzen. Ein Mensch, der liebt, was er tut, begeistert andere, ein Mensch, der ständig das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu kämpfen, brennt irgendwann aus. Mit diesem Wissen sieht die Unternehmerin sich auch als Coach für ihre Klienten. „Manchmal reicht es schon, die Zielgruppe neu zu bestimmen, um ein ganz neues Erfolgserlebnis möglich zu machen!“

Dabei profitiert der Klient von einem breiten Portfolio der Beraterin. Sie ist in vielen Bereichen zuhause, textet, lektoriert und schreibt selbst sowohl Bücher als auch Presse- und Werbetexte. Überdies ist sie ausgebildeter Coach in mehreren Bereichen und verfügt ebenso über eine Menge praktischer Erfahrung als auch über eine fundierte Fortbildung im Bereich Social Media Management.

Das Erstgespräch im Umfang von ca. einer Stunde via Zoom, Telefon oder live ist überdies kostenfrei. Weil Zusammenarbeit immer auf Vertrauen fußt …

Britta Wisniewski ist Autorin, Lektorin, Texterin und ehemalige Verlegerin mit über 30jähriger Erfahrung. Ihr umfangreiches Wissen über Werbung im allgemeinen und besonderen hat sie in einer Fortbildung zur Social Media Managerin in 2021 aufgefrischt und auf den neusten Stand gebracht. Sie berät vor allem Gründer, Solo-Selbstständige und Start-ups zu den Themen Zielgruppenbestimmung, Reichweite, Sichtbarkeit und Marketingmaßnahmen und begleitet Firmen strategisch bei ihrem Start an den Markt.

