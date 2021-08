Solarstrom – die günstige Alternative

Solarstrom ist eine günstige Alternative, denn die Sonne stellt keine Rechnung. Machen sie sich unabhängig von ihren Stromversorger. Außerdem habe sie eine irtschaftlich attraktive Geldanlage.

Sie reduziere ihre Stromkosten und mache sich unabhängig, denn die Sonne schickt keine Rechnung. Mit Strom aus Sonnenlicht schützen Sie aktiv die Umwelt und sie leisten einen Beitrag gegen den Klimawandel. Außerdem steigern sie den Wert ihrer Immobilie.In dem Ratgeber „Photovoltaik – Strom aus Sonnenlicht“ mit den wertvollen Tipps erhalten sie unter folgenden Link:

https://www.copecart.com/products/c26a4d59/checkout

Auch wenn es heute weniger Cent je Kilowattstunde gibt, lohnt es sich eine Photovoltaik-anlage auf dem Dach zu installieren.

Wirtschaftlich attraktiv ist es den Strom nicht ins Netz einzuspeisen, sondern selbst zu nutzen, denn wer eigenen Strom nutzt muss ihn nicht teuer einkaufen. Eine ordentlich ausgeführte Photovoltaikanlage hält 20 bis 30 Jahre lang. Mit einem Stromspeicher und einem Lastmangement ist es möglich, Strom aus ertragreiche Zeiten in ertragsarmen Zeiten zu verlagern.

In dem Ratgeber „Photovoltaik – Strom aus Sonnenlicht“ sind wertvolle Tipps enthalten, wie etwa, die prozentuale Ausbeute in Abhängigkeit der Ausrichtung. Einen Link zu Fördermöglichkeiten, um etwas Licht in den Förderdschungel zu bringen.Auch die Themen“Power to Heat“ oder Elektromobilität werden behandelt. Außerdem einen Link, wo sie ihre eigenen Photovoltaikanlage online auslegen können. Geben sie einfach die Daten der zur Verfügung stehen Fläche ein und ergänzen sie die erforderlichen Angaben. Außerdem können sie sich auch gleich ein Angebot von einer Firma aus ihrer Region zukommen lassen. Bevor die Photovoltaikanlage montiert wird, überprüft ein Fachmann alles auf die Richtigkeit. Selbstverständlich steht der Fachmann für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Installation sollte unbedingt durch eine Fachfirma durchgeführt werden, damit auch alle Vorschriften eingehalten werden.

