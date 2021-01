Solarreinigung vom Fachbetrieb mit 10 Jahren Erfahrung

Ihr Partner im gesamten Bundesgebiet

[h1]Bundesweite Solar- und Photovoltaikreinigung[/h1]

Photovoltaik-Module sind jeder Witterung ausgesetzt und sollten daher einer regelmäßigen Solarreinigung unterzogen werden. Diese verlängert unter anderen die Haltbarkeit, sondern trägt ebenso zu einer größeren Energieeinspeisung bei. Messungen zufolge erhöht die Photovoltaikreinigung den Ertrag einer Solaranlage um bis zu 30 Prozent. Zum Schutz der empfindlichen Technik ist ein ökologisches Reinigungsverfahren empfehlenswert, wie es die Conzept Clean GmbH entwickelt hat. Das auf die Solarreinigung spezialisierte Unternehmen ist im gesamten Bundesgebiet im Einsatz und mit allen gängigen Anlagen im privaten und gewerblichen Bereich vertraut.

[h2]Professionelle Solarreinigung fördert den Werterhalt[/h2]

Ihre höchsten Erträge verzeichnen Photovoltaik- und Solaranlagen für gewöhnlich in den Sommermonaten. Doch in der kalten Jahreszeit speisen sie weiterhin Strom und Wärme ein. Voraussetzung ist eine saubere Oberfläche, die durch eine Solarreinigung sichergestellt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anlage auf einem Hallendach, einem Wohngebäude oder in der freien Natur steht. Bei der Solarreinigung durch die Conzept Clean GmbH wird jeder Arbeitsschritt dokumentiert und in Bildern festgehalten. Dies dient Eigentümern und Betreibern von Photovoltaik-Einzelanlagen oder Solarparks zur Bestandsaufnahme. Eventuelle Beschädigungen werden sorgfältig protokolliert, was wiederum bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen hilfreich ist. Ebenfalls sehenswert ist die Vorher-Nachher-Ansicht, die den Erfolg einer Solarreinigung zeigt.

[h2]Chemiefrei und schonend: Solarreinigung durch die Conzept Clean GmbH[/h2]

Warum ein ökologisches Reinigungsverfahren bei der Reinigung von Photovoltaik-Anlagen so wichtig ist, liegt zum einen an der Empfindlichkeit der Module. Andererseits ist auch der Umwelt- und Naturschutz ein wichtiges Thema, damit keine schädlichen Flüssigkeiten vom Dachabfluss an das Grundwasser weitergegeben werden. Bei der Solarreinigung greift die Conzept Clean GmbH ausschließlich auf Reinstwasser zurück. Mit der Verwendung weicher Rotationsbürsten wird so eine chemiefreie Photovoltaikreinigung sichergestellt. Durch die verschiedenen Aufsätze lassen sich auch Verschmutzungen und Ablagerungen in den Rahmenkonstruktionen beseitigen. Selbst stark verschmutzte Photovoltaik-Module erstrahlen nach der professionellen Solarreinigung in neuem Glanz und erzeugen wieder spürbar mehr Energie.

[h2]Moderne Technik für die Photovoltaikreinigung[/h2]

Auf den Wagen und Anhängern der Conzept Clean GmbH ist modernste Technik verbaut, die vollkommen autark arbeitet. Neben Reinigungs- und Sicherungsequipment zählen hierzu etwa auch Wasseraufbereitungsanlagen. Diese dienen der Herstellung des für die Solarreinigung genutzten Reinstwassers. Frei von Kalk, Salzen und Mineralien trägt es zu einer schonenden und streifenfreien Photovoltaikreinigung bei. Über den regulierbaren Wasserdruck werden die Rotationsbürsten in Betrieb genommen, deren Intensität auf den jeweiligen Verschmutzungsgrad abgestimmt wird.

[h2]Ökologisches Reinigungsverfahren für Solaranlagen[/h2]

Bereits seit 2010 führt das in Berlin ansässige Unternehmen eine professionelle Photovoltaikreinigung in allen 16 Bundesländern durch. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich vorab ein individuelles Angebot einholen, das sich an Größe, Zugänglichkeit sowie der Verschmutzung der zu reinigenden PV-Anlage bemisst. Nach Terminvereinbarung folgt eine grundlegende Solarreinigung, durch die Photovoltaik Module wieder leistungsfähiger werden und nachhaltig im Einsatz bleiben.

Die Firma Conzept Clean wurde im Januar 2010 als Meisterbetrieb in der Gebäudereinigung mit Sitz in Berlin gegründet. Das Unternehmen führt sämtliche Reinigungsleistungen durch und hat sich auf die Solaranlagenreinigung bundesweit spezialisiert.

