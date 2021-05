Solarkreis feat. Naomi Burke sagen musikalisch „Ok“

Dialekt-Rock trifft Hip Hop

Wenn nicht immer alles nach Schema F läuft, die Zeiten teilweise schwierig sind und man sich wünscht es könnte alles besser oder anders sein und trotzdem zum Schluss kommt, dass alles „eh a bissi ois ok“ ist dann hört man mit ziemlicher Sicherheit gerade den neuen Song der österreichischen Band Solarkreis. Der funkige „Gute-Laune-Song“ lässt die Endorphine tanzen und die Summerfeelings aufleben. Denn es ist nicht alles schlecht sondern eh a bissi ois ok.

Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 9 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällts und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

Credits:

Musik: Hartmut Pollhammer; Text: Michael Fritz, Bertram Pollhammer

Produced & arranged by Hartmut Pollhammer

Horns arrangement by Daniel Kukovetz

Rap by Naomi Burke (The Gangster Sis)

Recorded by Andreas Fritz & Leon Merkel @ Solarkreis Studios

Mixed by Mathias Garmusch

Mastering by Martin Scheer

Artwork by MC Solar

Video by Julian Davis

Label: SK Music Entertainment/Eisbär Music; LC: 51202

ISRC: ATPJ42100002

VÖ-Datum: 14. Mai 2021

Info- und Bildquelle: SK Music Entertainment

