Software-Update von Lantek mit Fokus auf Telearbeit und Prozess-Effizienz

ARVAL LAUNCHT DIE KAMPAGNE "THE JOURNEY GOES ON" UND PASST DIE PRODUKTPALETTE AUF DIE VERÄNDERTEN BEDÜRFNISSE IN DER POST-COVID-19 LOCKDOWN-PHASE AN THE JOURNEY GOES ON: FÜR UNTERNEHMEN UND PRIVATPERSONEN - Schnelle und flexible Bereitstellung von Fahrzeugen - Kostenoptimierung durch Vertragsverlängerungen ...