Sören Bauer Events stellt sein FaceClub-Event-Multi-Tool anderen Veranstaltern zur Verfügung

Getreu dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ unterstützt Sören Bauer Events in Zusammenarbeit mit der Tochterfirma Leaders Web GmbH ihre Branchen-Kollegen in den schwierigen Zeiten von Covid-19. Aber wie? Ganz einfach: indem die Agentur ihr online Event-Multi-Tool anderen Veranstaltern für ihr Teilnehmermanagement zur Verfügung stellt. Die ersten 20 Interessenten bekommen die Nutzung des Systems sogar geschenkt, damit sie sich und weitere Kollegen von seinen Vorteilen überzeugen können! Doch auch für alle übrigen Veranstalter gibt es einen großen Vorteil: Die Nutzung des FaceClub-Event-Multi-Tools ist bis zu 90% günstiger als Produkte anderer Anbieter in diesem Sektor. So wird Veranstaltern die Aufnahme ihre Arbeit erleichtert, ohne zuvor teuer in ein neues oder anderes System zu investieren.

Warum ist das FaceClub-Event-Multi-Tool für das Teilnehmermanagement gerade jetzt so wichtig?

Die Veranstaltungsbranche leidet stark unter der Corona-Pandemie. Bereits geplante Veranstaltungen wurden abgesagt, neue Aufträge gibt es zunächst nicht. Doch auch, wenn es nun in kleinen Schritten wieder Richtung Normalität geht, so ist es doch eine „neue Normalität“.

Auf Veranstalter kommen viele Veränderungen zu. Die Sicherheit der Gäste muss durch neue, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen – wie die Nachvollziehbarkeit von Infektionswegen – gewährleistet werden. Dies stellt alle Organisatoren vor viele neue Herausforderungen. Neue Lösungen müssen gefunden werden.

Auch Sören Bauer Events muss sich für die neuen, gesetzlichen Anforderungen wappnen. Zum Glück hat das Unternehmen des Medienexperten Sören Bauer, das mit einer 25-jährigen Erfahrung in der Veranstaltungsbranche aufwarten kann, mit der Gründung der Tochterfirma Leaders Web GmbH sich die digitalen Möglichkeiten schon vor der Corona-Pandemie zunutze gemacht. Mit FaceClub wickelt Sören Bauer Events sein Guestmanagement über ein eigenes System ab.

Das FaceClub-Event-Multi-Tool wurde schon vor Corona erfolgreich getestet

Mit seinem Event-Multi-Tool konnte Sören Bauer Events schon vor Covid-19 die Schwachstellen im Guestmanagement ausmerzen: Das System ermöglicht die lückenlose Registrierungen aller Gäste und liefert den Nachweis anwesender Personen innerhalb von Sekunden. Dabei kann genau fest gestellt werden, welche Person mit welcher Begleitung um welche Uhrzeit auf einer Veranstaltung anwesend war. Durch die Check-out-Funktion kann nach der Veranstaltung zudem nachvollzogen werden, welche Personengruppen sich zur selben Zeit in der Location befunden haben. Außerdem ist es den Gästen nicht nur möglich, sich vor Veranstaltungen auf allen Geräten und unterwegs mit einem Klick anzumelden, sondern sich auch abzumelden. Dadurch bleibt die No-Show-Rate auf einer Veranstaltung so niedrig, dass die Organisatoren frei gewordene Plätze sofort anderen Gästen anbieten können. Dies ist bei der begrenzten Teilnehmerzahl, die in den nächsten Monaten für Veranstaltungen vorgeschrieben ist, besonders wichtig. Über eine Event-Pinnwand werden die Gäste schnell über Änderungen informiert. Die Teilnehmerstatistik ist in Echtzeit und nach jeder Veranstaltung mit wenigen Klicks abrufbar.

Trotz der vielfältigen Funktionen ist das FaceClub-Event-Multi-Tool einfach zu bedienen. So kann es auch vom Personal vor Ort intuitiv genutzt werden, ohne dass es dafür aufwändige Schulungen benötigt. Ihre Daten pflegen die Gäste schnell und einfach selbst, wodurch dem Veranstalter der Verwaltungsaufwand abgenommen wird.

Das FaceClub-Event-Multi-Tool dient zur Gewinnung neuer Kunden

Das FaceClub-Multi-Tool bietet aber noch mehr als das reine Guestmanagement. Sind Veranstalter auf der Suche nach passenden Kunden für ihr Event, haben sie über FaceClub Zugriff auf ein Netzwerk von über 10.000 erfolgreichen Personen und können im System sogar nach Zielgruppen filtern. Zusätzlich haben Veranstalter, die aufgrund der derzeitigen Situation nur wenige bis gar keine Events ausrichten können, die Möglichkeit ihre eigenen Kunden kostenfrei zu online Events mit Top-Speakern oder Theatervorstellungen einzuladen. So bietet sich, auch in dieser Zeit, immer eine Gelegenheit für die Veranstalter in Kontakt mit ihren Kunden zu treten.

Sehen Sie hier im Video die vielen Vorteile des FaceClub-Event-Multi-Tools:

https://www.youtube.com/watch?v=IGsSSCd174o

Möchten Sie als einer der ersten 20 Interessenten das FaceClub-Event-Multi-Tool kostenfrei für sich nutzen? Dann vereinbaren Sie jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch bei:

Leaders Web GmbH

Janina Pentlehner

Hallerstraße 70

20146 Hamburg

Tel.: 040-533089611

E-Mail: jp@leadersweb.de

Hier treffen Sie Menschen unterschiedlichster Branchen, die ihren persönlichen Erfolg mit Ihnen teilen und ausbauen möchten. Werden auch Sie Teil des Erfolgsclubs und erhalten Sie exklusiven Zugang zu Medien- und Wirtschafts-Events, Seminaren und unseren online Power Lessons.

Firmenkontakt

Leaders Web GmbH

Janina Pentlehner

Hallerstraße 70

20146 Hamburg

040-533089611

jp@leadersweb.de

https://faceclub.jimdosite.com

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de/

