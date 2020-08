Warum Unternehmen Social Media nicht unterschätzen sollten

Social Media, auf Deutsch soziale Medien, fassen alle Plattformen im Internet zusammen, die der Kommunikation dienen und den Nutzern ermöglichen, sich großflächig und weitläufig zu vernetzen sowie interaktive Informationen auszutauschen. Deshalb sind soziale Medien außerordentlich wichtig für das Marketing eines Unternehmens. Die populärsten Social Media Plattformen sind Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, XING, LinkedIn und Pinterest.

Social Media Marketing (SMM) macht den Kern von Social Media aus

SMM ist eine Form des Online-Marketings, für das soziale Medien eingesetzt werden. Es umfasst sowohl strategische als auch taktische Maßnahmen zur Generierung von Besuchern, zur Kommunikation von Botschaften der Unternehmen und zur Interaktion mit den Nutzern.

Social Media Marketing (SMM) bringt Unternehmen folgenden Nutzen

– Erweiterung des Bekanntheitsgrads

– Steigerung des Abverkaufs

– Pflege des Images

– Generierung von potenziellen Neukunden

– Anbieten von Support

– Austausch von Informationen

– Einholung von Meinungen

– Stärkung der Kundenbindung

Diese Form des Marketings eignet sich für jedes Unternehmen, vom kleinen Unternehmen bis zum Big Player. Allerdings sollte jedes Unternehmen auf der Plattform Werbung für sich betreiben, auf der die meisten seiner potenziellen Kunden zu finden sind. Dabei zählen individuelle Lösungen.

Für Unternehmen, die aktuell noch keine Werbung in sozialen Medien betreiben, wird es höchste Zeit. Schließlich entwickelt sich kaum eine Marketingform in der heutigen Zeit so schnell wie SMM. Im Vordergrund von SMM stehen dabei die anvisierten Zielgruppen sowie die Erzeugung viraler Inhalte und die Botschaften des Unternehmens.

Social Media Marketing (SMM) lässt sich in folgende 3 Bereiche aufteilen:

– Trafficgenerierung für die Unternehmenswebsite

– Schaltung spezieller Werbung

– Verbreitung von bestimmtem Content

Der Aufbau der Präsenz eines Unternehmens in sozialen Netzwerken ist allerdings sehr zeitintensiv und erfordert ein hohes Fachwissen. Unternehmen sind deshalb immer gut beraten, mit einem Social Media Manager zusammenzuarbeiten und ihre Präsenz professionell betreuen zu lassen.

Social Media und Suchmaschinenoptimierung (SEO) – funktioniert das wirklich?

Manche Unternehmen glauben immer noch nicht, dass sich das Ranking einer Webseite mithilfe von Social Media verbessern lässt. Aber da irren sie sich gewaltig. Heute sind soziale Medien wichtiger denn je. Dabei stehen nicht nur guter Content, sondern auch Bilder und inhaltsreiche Videos mit Mehrwert im Vordergrund.

Die sozialen Medien sind dafür konzipiert, dass Nutzer Wissen, Informationen und Meinung schnell verbreiten. Dabei steht ihre soziale Interaktivität im Mittelpunkt. Ein Link der jeweiligen Unternehmenswebsite oder die Information über ein bestimmtes Produkt lässt sich damit heute im Internet schneller weiterreichen als früher. Schließlich kann heute jeder journalistisch im Internet tätig sein und über Social Media wichtige Informationen eines Unternehmens verbreiten.

