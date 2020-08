Social Media gehört ins SEO Portfolio

Die sozialen Netzwerke als elementarer Bestandteil im Online Marketing

Social Media ist für Unternehmen ein Thema, das in keiner Online-Marketing Strategie fehlen sollte. Denn in diesen Kanälen bewegt sich mit 80% aller Internetnutzer ein überdurchschnittlich hoher Anteil aller Zielgruppen. Dies wiederum optimiert die Erreichbarkeit und die Interaktion. Über Social Media interagieren Unternehmen mit bestehenden und potenziellen Kunden, informieren über Produkte und erhöhen durch gezielte Maßnahmen den Traffic auf der eigenen Website.

Social Media macht Websites bekannt

Die Aktivität eines Unternehmens in sozialen Netzwerken wirkt sich nicht direkt auf das Ranking in den Suchmaschinen aus. Denn obwohl Google in der Suche Aktivitäten in den sozialen Medien als eigene Website betrachtet, erkennt es deren Ursprung. Und da Google Aktivitäten dieser Netzwerke als leicht manipulierbar und daher nicht vertrauenswürdig einstuft, bewertet es Social Media Signals entsprechend. Daher bringen SEO optimierte Texte in den sozialen Medien nur wenig. Trotzdem sind diese Kanäle mit der richtigen Strategie unverzichtbar, um für die SEO optimierten Website Inhalte effektiv und mit geringem Aufwand zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren.

So werden Aktivitäten in den sozialen Medien zum Leitstrahl in Richtung Website. Diese erfüllt durch interessanten Content die Erwartungen der Besucher in jeder Hinsicht und erhöht durch SEO Optimierung die Verweildauer. Kriterien, die Suchmaschinen positiv bewerten und die dadurch zu einem verbesserten Ranking innerhalb der Suchergebnisse führen.

Social Media hilft beim natürlichen Linkbuilding

Eine interessante Website wird jedoch nicht nur von der anvisierten Zielgruppe vermehrt besucht, sondern gerät oft ins Blickfeld von Betreibern hochwertiger Websites, Blogs oder sogar Fachmagazinen. Diese sind immer wieder auf der Suche nach interessanten Informationen, um die eigenen Inhalte mit entsprechenden Querverweisen in Form von Links aufzuwerten. Durch die Aktivität in den sozialen Medien können Seitenbetreiber wertvolle Backlinks für ein erfolgreiches organisches Linkbuilding gewinnen. In diesem Fall sorgt die Präsenz in den sozialen Medien für eine indirekte Optimierung des Rankings durch natürliches Linkbuilding.

Social Media als Barometer

Die verschiedenen sozialen Medien sind ein wichtiges Barometer, mit dem ein Seiteninhaber die Wirksamkeit der SEO Maßnahmen innerhalb der Zielgruppe bewertet. Erhöht sich durch die Aktivitäten nicht nur der Traffic, sondern auch die Conversions, erfüllt die Website mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erwartungen der Nutzer. Kommentare unter den veröffentlichten Inhalten liefern, abhängig vom Ziel der Website, aufschlussreiche Informationen zu möglichen Problemen und Lösungen. Wird der Link zur Website von den Teilnehmern der Zielgruppe häufig geteilt, spricht dies dafür, dass sich diese Nutzer mit den Inhalten identifizieren.

Obwohl Social Media in keinem direkten Zusammenhang mit der SEO Optimierung steht, liefern die Reaktionen der Nutzer wichtige Erkenntnisse für die SEO Strategie.

