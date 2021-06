Social Media Daily kauft Domain der Forschergruppe Politische Kommunikation

Die Forschergruppe Politische Kommunikation bietet Beratung für erfolgreiche Internet-Kampagnen an.

Die Domain der Forschergruppe Politische Kommunikation wurde von Social Media Daily, einer Social Media Marketing Agentur, erworben. Forschergruppe Politische Kommunikation ist auch bekannt als „Forschergruppe Politische Kommunikation in der Online-Welt“ (fgpk.de).

In Zeiten, in denen Menschen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen für ihre Kampagnen oder ihr Eventmarketing einen Vorsprung brauchen, steigt die Bedeutung von Social Media rasant an.

Um diesem Bedarf für Werbe- und PR-Zwecke gerecht zu werden und von Anfang an einen hervorragenden Internetauftritt zu bieten, haben wir uns entschlossen, die Domain fgpk.de zu kaufen und auf unsere Website Social Media Daily zu migrieren.

Die Beschäftigung mit digitalen Medien ist in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der politischen Strategie und insbesondere der Forschergruppe Politische Kommunikation geworden.

Die Forschergruppe Politische Kommunikation bietet Beratung für erfolgreiche Internet-Kampagnen und prüft ständig neue Technologien, um in diesem Bereich an der Spitze der Forschung zu bleiben. Der Gründer und Forschungsleiter der FGPK, Dr. Stephan Schiffauer, ist seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig.

Wir haben die Möglichkeit erhalten, unser Online-Marketing-Geschäft und die Website zu erweitern. Wir wollen mit erhöhter Sichtbarkeit im Internet Glaubwürdigkeit und Reputation aufbauen.

Dies führt zu einem größeren Anteil in einer der derzeit am stärksten umkämpften Branchen, durch effektive Einsätze unter Verwendung moderner Tools.

Durch die Übernahme von fgpk.de ist Social Media Daily nun in der Lage, sein gesamtes Leistungsspektrum anzubieten und ein größeres Publikum zu erreichen.

Social Media Daily ist eine Agentur für Social Media Marketing. Das Unternehmen bietet Branding-Strategien, Implementierung von Social Media und digitaler Werbung auf Websites und in der realen Welt.

Obwohl viele Unternehmen behaupten, dazu in der Lage zu sein, fehlt den meisten von ihnen die Erfahrung oder das Wissen, um effektive Kampagnen zu erstellen, die speziell auf die Kunden zugeschnitten sind. Social Media Daily bietet seine Dienstleistungen seit mehreren Jahren an.

Social Media Daily GmbH bietet diverse Social Media Marketing Dienstleistungen an, um Unternehmen und Privatkunden zu stärkeren Social Media Präsenzen zu verhelfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Social Media Daily GmbH

Frau Presse Team

Brunnenstr. 181

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 30 / 92 102 895

web ..: https://www.socialmediadaily.de/

email : kontakt@socialmediadaily.de

