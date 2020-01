So wird der Whirlpool zu einem Jungbrunnen

Skinoxyform®-Anwendung von Whirlcare® mit drei PLUS X AWARD-Gütesiegeln ausgezeichnet

Jung aussehen hat nichts mit dem Alter zu tun. Skinoxyform® lautet das Zauberwort, das die Whirlpools von Whirlcare® zum Jungbrunnen werden lässt. Die innovative Hydrooxygen-Therapie des deutschen Whirlpool- und Swim-Spa-Herstellers wurde bei der Verleihung der PLUS X AWARDS mit den Gütesiegeln für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet.

„Die Auszeichnungskategorien des PLUS X AWARD stehen für herausragende und kaufentscheidende Produktmerkmale und helfen schnell sowie eindeutig, den Mehrwert eines Produktes zu erkennen“, so die Jury zur Vergabe der Gütesiegel.

Skinoxyform® gibt der Haut einen extra Sauerstoff-Kick und fördert dadurch ihre Regenerationsfähigkeit. Der Sauerstoffanteil im Wasser erhöht sich um mehr als 70 Prozent. Dadurch kann der Stoffwechsel angeregt, das Zellwachstum und die Tiefenhydration der Haut verbessert, sogar Linien und Falten können reduziert werden. Zusätzlich kann Skinoxyform® bewirken, dass freie Radikale neutralisiert werden und sich der Serotonin- Wert erhöht, der das Wohlbefinden beeinflusst.

Die mikroskopisch kleinen Sauerstoffbläschen, die dem Whirlpool-Wasser ein milchig-weißes Aussehen verleihen, werden von einer speziellen, vibrationsarmen Pumpe erzeugt und ins Wasser injiziert. Diese Sauerstoffbläschen sind etwa 50 bis 100 Mal kleiner als eine normale Luftblase und deshalb so effektiv. Die neu entwickelte Pumpe hat eine höhere Durchflussleistung als vergleichbare Systeme, weshalb der Skinoxyform®-Effekt nach nur rund einer Minute eintritt.

Skinoxyform® wird bequem per Touchscreen gestartet und läuft vollautomatisch ab. Millionen von winzigen Sauerstoffbläschen umschmeicheln den Körper, während der Anwender entspannt im warmen Wasser liegt. Die Mikro-Bläschen dringen tief in die Haut ein, beseitigen Unreinheiten und führen ihr natürliche Feuchtigkeit zu. Die Produktion von Kollagen, verantwortlich für Stärke, Struktur und Festigkeit, wird angekurbelt. Um diesen Effekt zu erhöhen, wird die Skinoxyform®-Sauerstoffzufuhr an vier unterschiedlichen Stellen ins Wannenwasser eingeströmt.

Die Anwendung funktioniert auf rein natürliche Weise ohne biologische oder chemische Zusätze. Dank ihrer geringen Größe zerplatzen die Bläschen im Wasser und nicht an der Oberfläche und halten die Wärme gleichmäßig im Whirlpool.

„Wir freuen uns, dass Skinoxyform® nicht nur viele begeisterte Kunden, sondern auch die Jury des PLUS X AWARD überzeugt hat“, sagt Whirlcare-Direktor Otmar Knoll zur „Verjüngungskur auf Knopfdruck“. Standard in den Whirlpools der K-Luxury-Edition, ist Skinoxyform® so konzipiert, dass jeder Whirlcare-Whirlpool optional damit ausgerüstet werden kann.

Beim diesjährigen PLUS X AWARD durfte sich Whirlcare® über insgesamt 17 Gütesiegel freuen. Neben Skinoxyform® wurden folgende Produkte und Produktserien von Whirlcare Industries prämiert:

WCI Hydro Power Pumps: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Heat Energy Pump: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Whirlpools A-Edition: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Design und Funktionalität.

Swim-Spa-Edition: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie.

Mit mehr als 750 teilnehmenden Marken aus annähernd 80 Branchen ist der PLUS X AWARD der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Über die Vergabe der etablierten Gütesiegel entscheidet eine unabhängige Jury bestehend aus industrieneutralen Branchenpersönlichkeiten und Fachjournalisten, welche die teilnehmenden Produkte eingehend beurteilen. Daher gelten die Auszeichnungen auch als Gradmesser für den Erfolg eines Produkts am Markt und ein „untrügliches Zeichen für Markenqualität“.

Mit einem 3500 Quadratmeter großen Showroom und 1500 Quadratmetern Outdoor-Fläche ist Whirlpools World One in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil die größte Ausstellung für Whirlpools und Swim-Spas in Europa.

Hier finden Wellness-Fans alles, um sich den Traum von ihrer persönlichen Wohlfühl-Oase im eigenen Zuhause zu erfüllen. Rund 200 unterschiedliche Whirlpools und Swim-Spas, dazu Saunen, Infrarotkabinen, hochwertige Gasgrills, witterungsbeständige Outdoor-Fernseher und jede Menge Zubehör gehören zum Portfolio. Abdeckungen, Düfte, Filter oder Reinigungszubehör sowie eine Wellness-Boutique mit über 3000 Artikeln runden das umfangreiche Angebot ab.

Mit den neuen Whirlpool- und Swim-Spa-Modellen von Whirlcare Industries hat Whirlpools World One den weltweiten Generalvertrieb für ein weiteres Vollsortiment in allen Preis- und Ausstattungsklassen. Seit 1. August 2018 firmiert das Unternehmen unter dem Dach der Spas United Group GmbH.

