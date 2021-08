So werden Schachtabdeckungen betriebs- und verkehrssicher

Setzen Sie beim Einbau von Schachtabdeckungen auf Qualität und Sorgfalt. Dann klappt es auch mit der Nachhaltigkeit

Wer mit Straßenbau, Kanalbau und Straßenentwässerung zu tun hat, der kennt Schachtabdeckungen und Aufsätze und die verschiedenen Begriffe dafür: Abdeckungen, Schachtdeckel, Kanaldeckel, Kanalguss, Bauguss oder Gulli. Schachtabdeckungen sind aber mehr als nur Deckel für einen Zugang zum unterirdischen Abwassersystem. Sie sind technisch ausgeklügelte Produkte, die nach ihrem Einbau fester Bestandteil der Straßeninfrastruktur werden.

Wir sehen es täglich in den Medien: Die Wetterverhältnisse, die Verkehrsfrequenz und die Belastung durch Schwerlastverkehr haben sich geändert. Das spüren Straßen und Brücken – und Schachtabdeckungen. Auf stark befahrenen Straßen müssen sie heute hohen statischen und dynamischen Belastungen standhalten. Für nachhaltige Verkehrssicherheit müssen Schachtabdeckungen und Roste an die herrschenden Bedingungen angepasst sein.

# Welcher Deckel für welchen Einsatz? #

Ausschreibende Stellen leben in einem Spannungsfeld. Technik, Kosten, Rechts- und Steuerfragen sowie Umwelt- und Lärmschutzanforderungen sind zu beachten. Sie müssen passend zum Anwendungsbereich und zur Verkehrs- und Klimabelastung geeignete Produkte wählen. Die Auswahl hat Einfluss auf Gebrauchsdauer, Nachhaltigkeit, Verkehrssicherheit und die Geräuschemission.

Eine gute Hilfe sind dabei Normen. Sie sind eine solide Basis und Orientierungshilfe, reichen allein aber oft nicht aus, um spezielle anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.

# Gütezeichen helfen bei der Auswahl #

Schachtabdeckungen und Aufsätze sollen nachhaltig und sicher ihren Dienst tun. Deshalb macht es Sinn, dass bei Herstellung, Einbau und Wartung von Kanalguss-Produkten nicht nur Normen berücksichtigt werden, sondern auch langjährige Praxiserfahrungen von Herstellern und Fachleuten. So entstand die RAL Gütesicherung für Kanalgussprodukte, erkennbar am Gütezeichen RAL-GZ 692.

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik (GET) verpflichtet ihre Mitglieder zur Einhaltung der entsprechenden Güte- und Prüfbestimmungen. Für die Herstellerfirmen der GET ist der Erwerb des Gütezeichens mit hohen Verpflichtungen und Prüfanforderungen verbunden. Kanalgussprodukte mit RAL-GZ 692 erfüllen alle einschlägigen Normen und viele weitere praxisorientierte Anforderungen. Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit wird nicht behauptet, sondern geprüft und nachgewiesen.

Für Entscheider und für ausschreibende Stellen ist bei Kanalguss-Produkten das Gütezeichen RAL-GZ 692 eine wichtige Auswahlhilfe. Bei Produkten mit dem Gütezeichen RAL-GZ 692 werden unter anderem folgende Punkte geprüft:

# Die vertikale Lagesicherung des Deckels bzw. Rostes

# Das Kippverhalten des Deckels bzw. Rostes

# Die Ausführung und Verformung der dämpfenden Einlage

# Eine hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit

# Die Prüfergebnisse sind in veröffentlichten Leistungsbescheinigungen dokumentiert und so für Anwender und Entscheider transparent.

Für eine gleichbleibend hohe Qualität verpflichten sich die Hersteller von Schachtabdeckungen und Rosten zu einer konsequenten Eigenüberwachung. Außerdem werden die Produkte und die Produktion werden durch externe, zertifizierte Prüfstellen überwacht. Die Anforderungen nach RAL-GZ 692 fordern auch die Einhaltung der DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme. Die Herstellerfirmen der GET müssen sich außerdem nach DIN EN ISO 9001 zertifizieren.

# So vermeiden Sie Schlaglöcher und Klappern von Kanaldeckeln #

Für die Betriebs- und Verkehrssicherheit ist neben der Produktqualität auch der korrekte Einbau von Schachtabdeckungen und Rosten wichtig.

Dazu gehören:

# Der planebene Einbau in Verkehrsflächen

# ebene Auflageflächen von Deckeln und Rosten im Rahmen und

# regelmäßige Wartung und Reinigung.

Schachtabdeckungen und Aufsätze, die zu tief sitzen oder lose sind, wirken wie Schlaglöcher und verursachen Lärm. Zu hören ist dann das typische Klack-klack, wenn Autos darüberfahren. Ähnliches gilt für zu hoch eingebaute Abdeckungen. Diese stellen zudem eine Gefahr für den Winterdienst dar.

Die Toleranz für die Höhenlage von Schachtabdeckungen zwischen Oberkante Rahmen und angrenzender Verkehrsfläche beträgt 0 mm bis -5 mm (!) gemäß „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2014 (ZTV Ew-StB 14)“.

Mehr zu Schachtabdeckungen und zum Gütezeichen RAL-GZ 692 finden Sie unter www.get-guete.de.

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) ist eine RAL-Gütegemeinschaft. Qualität, Sicherheit, Umweltverträglichkeit in der Entwässerungstechnik sind für GET wichtig, sowohl bei Produkten wie auch bei Dienstleistungen in diesem Bereich. GET-Mitglieder sind führende Hersteller und Experten der Entwässerungstechnik, sowie Fachverbände, Prüfinstitute und weitere, anerkannte Fachkundige und Sachverständige. GET vergibt die RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 (Kanalguss), RAL-GZ 693 (Abscheideranlagen) und RAL-GZ 694 (Gebäudeentwässerung). Für gütegesicherte Dienstleistungen mit dem RAL-GZ 968 kooperiert GET mit der Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung e.V.

RAL Gütezeichen helfen, richtige Kaufentscheidungen zu treffen. Trägt ein Produkt im Bereich Kanalguss das Gütezeichen RAL-GZ 692, bei Abscheideranlagen das RAL-GZ 693 und im Bereich der Gebäudeentwässerung das RAL-GZ 694, so weist es damit eine besondere, geprüfte und nachvollziehbare Qualität, Langlebigkeit und ein hohes Sicherheitsniveau nach. Weitere Informationen zu GET und zur Entwässerungstechnik finden Interessierte unter www.get-guete.de

Mehr zu den RAL Gütezeichen von GET finden Sie auf der GET-Webseite unter https://get-guete.de/ral/info-ral/

