So sind auch in diesem Jahr Betriebsfeiern möglich – natürlich Corona-konform

Neue Eventmoods: Ideen für Firmenjubiläen & Weihnachtsfeiern

Waldbröl, 23.07.2020 – In der neuen Ausgabe des Magazins Eventmoods collected by memo-media liegt der Themenschwerpunkt auf Eventideen für Firmenjubiläen und Weihnachtsfeiern. Das Redaktionsteam der memo-media Verlags-GmbH präsentiert ausgewählte Anbieter und Künstler*innen aus der Veranstaltungsbranche, die Corona-konforme Betriebsfeiern ermöglichen. Darüber hinaus kommen namhafte Branchenexpert*innen mit hilfreichen Planungstipps und fachlichen Infos zu Wort.

Von musikalischen Live-Acts über Corona-konformes Live-Cooking und Eventlocations bis hin zu künstlerischen Performances und Entertainment-Programmen – dass die Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten für Firmenjubiläen und Weihnachtsfeiern auch in diesem Jahr facettenreich ist, stellt die neue Ausgabe der Eventmoods unter Beweis. In einzelnen Porträts stellt memo-media die kreativen und innovativen Ideen der Branche vor. Über die integrierten Kontaktdaten können die jeweiligen Anbieter und Künstler*innen direkt kontaktiert werden.

Darüber hinaus präsentieren die Eventmoods wertvolle Expertentipps der Branche: Anke Ulbrich, Ingenieurin für Veranstaltungstechnik und -management, spricht über die Risikoanalyse für Firmenfeiern in Pandemie-Zeiten. Jan Niclas Schatka, Experte für Ablauf- und Eventregie, Künstlervermittlung und Showproduktionen, geht auf die Frage ein, wie man die richtigen Künstler*innen für eine Gala oder ein Firmenjubiläum auswählt. Die Vorteile einer Weihnachtsfeier im neuen Jahr rückt Ellen Kamrad, Eventmanagerin aus Köln, in den Fokus. Julia Ammann, Trainerin bei Marciniak Seminare, gibt hilfreiche Ratschläge, um Achtsamkeit im Homeoffice in Zeiten von Corona zu üben. Und im Experten-Ausblick widmet sich memo-media dem Thema, die richtige Richtung für Veranstaltungen einzuschlagen.

In diesem Jahr zählt eine frühzeitige und sorgfältige Vorbereitung auf das Firmenjubiläum und die betriebliche Weihnachtsfeier mehr denn je. Die neue Ausgabe der Eventmoods collected by memo-media dient dazu als wertvolles Recherche- und Informationsmedium. Interessenten können sich die neue Ausgabe hier downloaden oder per E-Mail an info@memo-media.de als Print-Exemplar bestellen.

Über die memo-media Verlags-GmbH: memo-media gilt als das umfangreichste Branchenverzeichnis für Veranstaltungsdienstleistungen aller Art im deutschsprachigen Raum. Sowohl das Onlineportal www.memo-media.de als auch das jährlich erscheinende Eventbranchenbuch memo-media unterstützen Event- und Veranstaltungsplaner bei der Suche nach den passenden Anbietern. Mit showcases erscheint außerdem ein Eventbranchenmagazin, das sich gezielt an Eventmanager, Veranstaltungsplaner und PR-Manager richtet. Der Blog für die Eventplanung berichtet zweimal wöchentlich über neue Event-Künstler, Trends aus der Eventbranche und interessante Eventsupplier. Und die Eventmoods collected by memo-media präsentieren ausgefallene Eventideen zu wechselnden Schwerpunkten.

Kontakt

memo-media Verlags-GmbH

Kerstin Meisner

Rölefeld 31

51545 Waldbröl

+49 (0) 2296 – 900 946

+49 (0) 2296 – 900 947

presse@memo-media.de

http://www.memo-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.