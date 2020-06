Jetzt neu: Katzenspielzeug anijoy – dekorativ, stylish & für jeden Spaß zu haben

Lets play! Katzenangeln, Plüschkameraden, Catnip Figuren oder Kratzbaum: Die neuen Katzenspielzeuge und -accessoires von anijoy sorgen für jede Menge Abwechslung und sehen dabei auch noch richtig gut aus! Fury, Knuffi und Co. – so niedlich wie die Namen sind auch die Designs! In hellen und freundlichen Farben liebevoll gestaltet, bedienen sie den angesagten Nordic Style. Die trendigen Naturtöne passen zu (fast) jedem modernen Einrichtungsstil und werten als dekoratives Accessoire die Wohnung auf, auch wenn sie grade mal nicht in Gebrauch sind…

anijoy: Wir haben das Zeug zum Spielen!

Ausgelassen, übermütig oder kuschelig – für jede Menge Action, gegen Langeweile, zur Befriedigung des Jagdtriebs oder einfach nur aus purem Vergnügen, mit dir gemeinsam oder auch allein: So schön kann Spielen sein! Die neuen Katzenspielzeuge und -accessoires von anijoy erfreuen Zwei- und Vierbeiner durch ihren hübschen

Look und die Abwechslung, die sie bieten: Fury, das kleine Pony mit seiner zotteligen Mähne, ist beispielsweise ein echter Wildfang, besonders robust und

für stürmisches Spielen geeignet: Kauen, Beißen, Krallen wetzen – Fury macht alles mit und schont damit Gardinen und Sofa (UVP 6,90 Euro)! Unsere Katzenangel Blume bringt deinen Stubentiger garantiert auf Trab, sobald du mit dem Glöckchen an der Blume klingelst. Auch wenn er dich noch nicht sieht, kommt er sofort zu dir und will sich das niedliche und bewegliche Blümchen krallen (UVP 8,90 Euro). Mit einem Körper aus gepresster Katzenminze, die verführerisch duftet, sowie einer Kombination aus flauschigem Stoff und knisternden Flügeln spricht unser Catnip Schmetterling Butterfly gleich mehrere Sinne deines kleinen Lieblings an (UVP 8,90 Euro)! Ein tierisch toller Spielkamerad ist auch unser Plüschtier Knuffi (UVP 9,90 Euro): Der niedliche Igel mit extra weichen und kuscheligen Stacheln eignet sich besonders für verschmuste Samtpfoten. Und unser Kratzbaum Tiger kann sich mit seinem Streifenlook und den süßen Kulleraugen ebenfalls sehen lassen! Auf der erhöhten Sitzfläche hat deine Katze den Überblick und kann sich am Kratzbaum aus Sisal darunter ordentlich die Krallen schärfen. Außerdem sind die herabbaumelnden Füße des Tigers beweglich und laden zum Spielen ein (UVP 17,90 Euro)! Die Katzenspielzeuge von anijoy sind für jeden Spaß zu haben und dazu designt, sich hingebungsvoll und begeistert mit ihnen zu beschäftigen, auszutoben oder zu entspannen. Einige regen zusätzlich den Kau- und

Beißtrieb an und können so zu Stärkung und Erhalt der Zähne beitragen. Deine Katze wird die neuen anijoy Katzenspielzeuge bestimmt lieben und wie sagte schon Jacques-Yves Cousteau: “Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug nehmen kann.”

Hersteller für hochwertiges Katzen- und Hundespielzeug, designed in Deutschland.

