Frisch vom Baum und mit der Kraft von 200 Tagen Sonne gereift, kommt jetzt die neue Ernte der Pink Lady Äpfel in deutsche Obstabteilungen und Küchen.

Presseinformation Pink Lady® Europe

So schmeckt Apfel salzig: drei neue Rezepte

Stuttgart / Avignon, 08.November 2021. Frisch vom Baum und mit der Kraft von 200 Tagen Sonne gereift, kommt jetzt die neue Ernte der Pink Lady Äpfel in deutsche Obstabteilungen und Küchen.

Die Aromen der Pink Lady Äpfel reichen von fruchtig über grün und würzig bis blumig, und damit bieten sie in herzhaften Hauptspeisen eine kontrastreiche Kombination, ganz nach den eigenen Vorlieben. Ein überraschendes Geschmackserlebnis lässt sich auch ohne anspruchsvolle Kochkünste erzielen.

Das Fruchtfleisch von Pink Lady Äpfeln behält beim Kochen seine Festigkeit und gibt wenig Flüssigkeit ab. Damit steuert es eine knackige Texturkomponente bei. Die ausgewogene Säure und Süße sowie die Vielfalt an Aromen lassen sich mit Gemüse, Fleisch, Fisch, oder auch intensiven Gewürzen gut kombinieren. Die einzigartige Farbe der Pink Lady Äpfel ist ein Hingucker auf dem Teller und setzt einen überraschenden Akzent.

Der Grund für den Aromenreichtum der Pink Lady Äpfel liegt neben der Sorte auch in ihrer besonderen Erzeugung: Die lange Reifezeit von 200 Tagen am Baum gelingt den Apfelbauern, weil sie vorrangig auf manuelle Methoden zum Schutz der Apfelbäume setzen. Sie ergreifen aktive Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den Obstgärten. Durch die strenge Qualitätskontrolle der Bauern und in den Sortier- und Verpackungsstationen werden makellose Früchte für den Handel ausgewählt. Aussortierte Äpfel werden zu Saft, Apfelringen, -mus und anderen Lebensmitteln verarbeitet, so daß alles verwendet wird.

Die strengen Selbstverpflichtungen sind für die Mitglieder des genossenschaftlichen Verbunds Pink Lady Europe von zentraler Bedeutung. Alle Maßnahmen der Pink Lady Europe Nachhaltigkeits-Charta sind hier zu finden:

https://www.apfel-pinklady.com/de/pink-lady-eine-engagierte-marke/nachhaltigkeits-charta-pink-lady/

Drei neue Rezepte für Hauptspeisen mit Pink Lady Äpfeln, diesen Text und rechtefreie, hochauflösende Fotos zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier:

https://drive.google.com/drive/folders/10e7gkPBokgnsCfjlO0irrUS3_ODxS2Fr?usp=sharing

Rib Eye Steak mit Pink Lady Apfel-Salsa

Ein langanhaltendes Geschmackserlebnis verwöhnt: Die fruchtig-würzigen Komponenten harmonieren mit den Röstaromen von Rindfleisch, und schon der Duft lässt Vorfreude aufkommen. Apfel- und Chiliwürfel setzen auch optisch schöne Texturakzente. Dieser klassische Dreiklang ist zugleich im Handumdrehen fertig.

Fisch Tacos mit Apfel Coleslaw

Frisch mit zitronigem Akzent beinhalten diese Tacos eine Kombination, bei der saftiger Fisch im Mittelpunkt bleibt. Er wird mit Frühlingszwiebeln, Radieschen und Koriander ergänzt. Mit dem frischen Apfelaroma werden diese einfach zuzubereitenden Tacos raffiniert und zudem noch leicht zugänglich. Außerdem macht es Spaß, sie gemeinsam zuzubereiten.

Grilled Cheese Sandwich mit Pink Lady Äpfeln

Der würzige Eigengeschmack des Käse und die knackige Süße des Apfels werden für dieses Sandwich mit Sweet Chili abgerundet. Mit dem verwendeten Rosmarin und Thymian verbindet sich der blumig-fruchtige Geschmack des Apfels, und die Knackigkeit der Apfelscheiben verleihen dem Sandwich Form und Farbe. Das Sandwich läßt sich unkompliziert zubereiten mit Zutaten, die jeder zu Hause hat.

Pink Lady® ist eine eingetragene und geschützte Marke.

Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

In über 20 Jahren haben sich mehr als 3.000 Erzeuger, 84 Sortier- und Packstationen, 14 zugelassene Obst-Distributoren und 11 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com

Pressekontakt Deutschland:

Verena Wolters

Panama PR

Gerokstraße 4

D-70188 Stuttgart

+49 711 6647597-12

pinklady@panama-pr.de

Pressekontakt International:

Julia Savin

Association Pink Lady® Europe

145, Avenue de Fontvert

F-84130 Le Pontet

+33 7 62 09 76 24

julia.savin@pinkladyeurope.com

Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

In über 20 Jahren haben sich mehr als 3.000 Erzeuger, 84 Sortier- und Packstationen, 14 zugelassene Obst-Distributoren und 11 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com

Firmenkontakt

Association Pink Lady Europe

Julia Savin

Avenue de Fontvert 145

84130 Le Pontet

+33 7 62 09 76 24

pinklady@panama-pr.de

http://www.apfel-pinklady.com

Pressekontakt

Association Pink Lady® Europe

Julia Savin

Avenue de Fontvert 145

84130 Le Pontet

+33 7 62 09 76 24

pinklady@panama-pr.de

http://www.apfel-pinklady.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.