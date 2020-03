So geht Bildschirmarbeit heute: MMD präsentiert den Philips 346P1CRH

Amsterdam, 10. März 2020 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, kündigt die Einführung des 86,36 cm (34″) LCD-Monitors Philips 346P1CRH an. Das Curved-UWQHD-Display mit DisplayHDR 400 überzeugt mit einer bemerkenswerten darstellerischen Performance, zahlreichen Anschlussmöglichkeiten (USB-C-Docking-Station, KVM-Switch) und einer ganzen Reihe leistungsstarker Technologien und innovativer Features für bequemes, produktives Arbeiten.

Einer, der schnell Anschluss findet

Der Philips 346P1CRH bietet dank DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ45 und einer integrierten USB-C-Dockingstation mit Stromversorgung alle wesentlichen Anschlussoptionen für einen umstandslosen, schnellen Start in den Tag. Wer mit diesem Modell arbeitet, kann nicht nur all seine Peripheriegeräte problemlos und ohne Kabelsalat an den Monitor anschließen. Er hat auch die Möglichkeit, sein Notebook über einen einfachen, umkehrbaren USB-C-Anschluss aufzuladen, hochauflösende Videos anzusehen oder Dateien mit Supergeschwindigkeit zu übertragen. Darüber hinaus kann er sich dank MultiView-Technologie den Bildschirminhalt von zwei angeschlossenen Geräten – wie zum Beispiel einem PC und einem Notebook – gleichzeitig anzeigen lassen. Der integrierte MultiClient KVM-Switch erlaubt es ihm zudem, zwei getrennte PCs mit einer einzigen Monitor-Tastatur-Maus-Einrichtung zu steuern und auf Mausklick zwischen den Quellen hin und her zu wechseln.

Einer, der was darstellt

Jeder, der regelmäßig am Bildschirm arbeitet, wird von den scharfen, naturgetreuen CrystalClear-Darstellungen und den hellen, kontrastreichen Farben des Philips 346P1CRH dank UWQHD-Auflösung (3440×1440) und DisplayHDR 400 begeistert sein. Mit seinen breiten Betrachtungswinkel (178°/178°) und dem UltraWide 21:9-Format empfiehlt sich dieses Modell übrigens besonders für Gruppenarbeiten oder wenn es regelmäßig darum geht, mehrere Dateien zum Vergleich nebeneinander zu stellen – wie zum Beispiel im Finanz- und Bankwesen oder im Grafikdesign. Adaptive-Sync sorgt dafür, dass auch Spielefans voll und ganz auf ihre Kosten kommen und ein schnelles, flüssiges Gameplay genießen.

Einer für bequeme Stunden

Der Philips 346P1CRH steckt voller intelligenter, effizienter Funktionen für mehr Komfort vorm Monitor. So lässt sich der Ständer beispielsweise für eine ergonomische Körperhaltung schwenken und in der Höhe verstellen, während TÜV-zertifizierte Funktionen einer vorzeitigen Ermüdung der Augen entgegenwirken. Eine praktische, nach Gebrauch schnell verstaubare Windows Hello™-Popup-Webcam mit Gesichtserkennungstechnologie ermöglicht eine sichere Anmeldung. Und natürlich verfügt auch dieses Modell von MMD über ökologische Stromsparfunktionen wie LightSensor und PowerSensor, mit denen sich bis zu 70 % Energiekosten einsparen lassen. Es erfüllt die EnergyStar 8.0-, EPEAT*- und RoHS-Normen, ist frei von schädlichen Substanzen wie Quecksilber und Blei und kommt in zu 100 % recyceltem Verpackungsmaterial.

Der Philips 346P1CRH ist leistungsstark, steckt voller Features und sieht auch noch verdammt gut aus. Ab April 2020 ist er zu einem Preis von 589 EUR / 623 CHF (UVP) erhältlich.

* Die EPEAT-Einstufung ist nur gültig, wenn Philips das Produkt im jeweiligen Land registriert. Bitte besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

