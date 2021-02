Smarteres Leben mit TIS Technologie

Was wäre, wenn sich alle Geräte in Ihrem Leben mit dem Internet verbinden könnten? Nicht nur Computer und Smartphones, sondern alles: Uhren, Lautsprecher, Lichter, Türklingeln, Kameras, Fenster, Jalousien, Warmwasserbereiter, Geräte, Kochutensilien, was auch immer. Und was wäre, wenn all diese Geräte kommunizieren, Ihnen Informationen senden und Ihre Befehle entgegennehmen könnten? Das ist keine Science-Fiction, sondern das Internet der Dinge (IoT), und es ist eine Schlüsselkomponente der Hausautomation und des Smart Homes.

Heimautomatisierung ist genau das, wonach es klingt: die Möglichkeit, Gegenstände im Haus – von der Jalousie bis zum Futterautomaten für Haustiere – mit einem einfachen Knopfdruck (oder einem Sprachbefehl) zu steuern. Einige Aktivitäten, wie das Ein- und Ausschalten einer Lampe nach Lust und Laune, sind einfach und relativ kostengünstig. Andere, wie z. B. fortschrittliche Überwachungskameras, erfordern möglicherweise eine größere Investition an Zeit und Geld.

TIS Control Produckten

Es gibt viele Kategorien von Smart-Home-Produkten bei TIS Control, so dass Sie alles von der Beleuchtung und Temperatur bis hin zu Schlössern und Sicherheitssystemen steuern können. Sie eignen sich auch hervorragend als Geschenk, egal ob Sie für die Feiertage einkaufen oder ein Einweihungsgeschenk kaufen. Hier finden Sie eine Übersicht der besten Produkte von TIS Control.

-Wand-Paneele

-Controllers

-Sensoren

-Sprechanlage

-Gateways

-Hotel-Schnittstelle

-Dimmers

-Relais

-Sensoren

-Motoren

-Zähler

-Fernbedienung

-Stromversorgung

-Kabelmanager

-IR-Lerner

-Zubehör

-Verteilerbox

EINE APP FÜR DAS GANZE HAUS

Sie brauchen keine separaten Apps für die Steuerung der Jalousien, des Thermostats und einer Glühbirne. Sie werden erstaunt sein, wenn Sie auf dem Weg nach Hause das Haus vorbereiten können, indem Sie die Temperatur zurückdrehen, die Jalousien schließen und die Beleuchtung einschalten – ohne von App zu App zu springen. Das Haus ist geteilt? Keine Sorge, wir haben sowohl iOS- als auch Android-Benutzer abgedeckt.

REAGIERT AUTOMATISCH AUF IHR LEBEN

Ein intelligentes Zuhause arbeitet auch für Sie, ohne dass Sie irgendetwas anfassen müssen. Wer möchte zum Beispiel nach einem langen Tag nach Hause kommen und ein dunkles Haus vorfinden? Kommen Sie stattdessen von der Arbeit nach Hause und finden Sie einen hell erleuchteten Außenbereich vor, Lichter, die Ihnen den Weg nach drinnen weisen, und Ihren Lieblings-Musik-Streaming-Sender, der über Ihnen spielt. Wenn sich Ihr Smart Home auf Ihre Ankunft, Abreise, Ihr morgendliches Aufstehen oder Ihre Schlafenszeit vorbereitet, ist das Komfort vom Feinsten.

CLIMATE

Genießen Sie personalisierte Komforteinstellungen, die nach einem Zeitplan, mit nur ein paar Fingertipps auf Ihrem Telefon oder Touchscreen oder per Sprache aktiviert werden können. Integrieren Sie Ihre bestehenden HLK-, Fußbodenheizungs-, Zwangsluft-, Zweistoff- und Erdwärmesysteme mit TIS Control. Passen Sie die Klimaeinstellungen am Thermostat oder über die Benutzerschnittstelle von einem Touchscreen oder Smartphone aus an. Lassen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit je nach Jahreszeit anpassen. Zünden Sie sogar den Kamin an, ohne jemals die Couch zu verlassen.

WARUM DAS NETZWERK WICHTIG IST

Heutige Smart Homes haben eine Vielzahl von angeschlossenen Geräten, die alle Bandbreite von Ihrem Heimnetzwerk benötigen. Hinzu kommt die zunehmende Abhängigkeit von Streaming-Diensten im ganzen Haus und es wird überdeutlich, dass ein robustes, hochleistungsfähiges Heimnetzwerk entscheidend ist. Ganz gleich, ob Sie nur ein paar Geräte online haben oder Ihr Haus voll mit Automatisierung ist, die Pakedge-Netzwerklösungen von TIS Control bieten die hochwertigsten Produkte, die alle für die einzigartigen Anforderungen Ihres Smart Home entwickelt wurden.

Über TIS Control

TIS Control ist einer der weltweit größten Einzelhändler für Heimautomatisierung und eine einfach zu bedienende Quelle für erschwingliche Geräte – einschließlich intelligenter Lichtsteuerung, intelligenter Thermostate, intelligenter Haussicherheitssysteme, drahtloser Kameras, Türklingelkameras, Türschlösser und vieles mehr – die alle vom durchschnittlichen Heimwerker sicher installiert werden können. Unser Team von Produktspezialisten ist bestrebt, neue, hochmoderne Produkte zu den bestmöglichen Preisen zu liefern.

Smarteres Leben mit TIS Technologie

Die besten Smart-Home-Geräte sind ein wesentlicher Bestandteil eines Hauses des 21. Jahrhunderts. Wenn sie installiert sind, können Sie mit einem einfachen Sprachbefehl Ihren Thermostat hochdrehen, Ihre Türen verriegeln und Ihre Musik abspielen – und so eine nahtlose, intelligente Umgebung schaffen, die Funktionalität und, wagen wir es zu sagen, digitales Zen fördert. Wählen Sie unnter unsere TIS-Produkte und Kabelgebundene TIS-Automatisierungs-Technologie.

Was ist der Unterschied? Basierend auf der “Advanced RS485”-Kommunikation steuert dieser 2-Wege-TISBUS viele TIS-Hardwaregeräte und -befehle, überwacht und steuert sie gleichzeitig über die 2-Wege-Kommunikation mit einem einfachen 4-adrigen Twist-Pair-Datenkabel, das am Markt weit verbreitet ist. TIS verfügt über die größte Produktpalette, die unter einem Dach hergestellt wird, um die besten Lösungen für Klimatisierung, Beleuchtung, Motorisierung, Gerätesteuerung, Energiesparen, Sicherheit, Sensoren, Timer, Audio-Video, Energiemessung, Hotelzimmermanagement, Wetterstation, BMS, Gegensprechanlage, Zugangskontrolle, Bewässerung, Alarmierung und intelligente Anwendungen und Software.

Verbessern Sie Ihr Smart-Life-Erlebnis, bieten Sie komplette Systeme einschließlich audiovisueller, Beleuchtungssteuerung, Home-Automation und Smart-Security, etc. an.

ALLES AUS EINER HAND, ALLES UNTER EINEM DACH

TIS hat alles, was Sie brauchen.

Kontakt

TIS Control

Turath Mazloum

RM 1502-P 9

253-261 Hennessy Rd Wanchai

+85297997483

info@tiscontrol.com

https://www.tiscontrol.com

