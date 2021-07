Smarter Testen mit VIAVI: Videoreihe zu Glasfaser- und 5G-Messungen

VIAVI ST Serie liefert umfassende Einblicke in aktuelle Themen der Messtechnik

Eningen, 07.07.2021 – Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV), einer der weltweit führenden Anbieter von Mess-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kabel- und Funknetzwerke, widmet Tests von Glasfaser- und 5G-Netzwerken eine eigene Videoserie. Die deutschsprachige Reihe mit dem Titel „Smarter Testen mit VIAVI – die VIAVI ST Serie“ behandelt wichtige Fragen zu PON-Installationen, Campusnetzen und Testprozess-Automatisierungslösungen und hilft Netzwerktechnikern, vorhandene Wissenslücken zu schließen. Entwickelt wurde die Serie als Antwort auf den steigenden Schulungsbedarf angesichts der Komplexität moderner Netzwerkinfrastrukturen und Testverfahren. Die Reihe besteht aus fünf Videovorträgen mit einer Dauer von jeweils 30 bis 40 Minuten und kann nach einer kostenfreien Registrierung jederzeit gestreamt werden. Weitere Vorträge werden sukzessive ergänzt. Nähere Informationen zur Videoserie und zur Registrierung finden Interessenten unter: www.viavisolutions.de/stserie

Im 5G-Mobilfunk-Bereich thematisieren die Expertenvorträge unter anderem zentrale Arbeitsschritte, die es vor, während und nach der Inbetriebnahme von Campusnetzen zu beachten gilt. Zudem werden Prüfmessungen an 5G-Basisstationen mit der modularen Testplattform OneAdvisor-800 von VIAVI Solutions behandelt: Das kompakte Tool vereint verschiedene Testfunktionen – darunter ODTR-Messungen sowie die Kabel-, Antennen- und EMF-Analyse – in einem Gerät und erhöht dadurch den Anwenderkomfort deutlich. Ebenfalls zur Sprache kommen Synchronisationsmessungen mit dem VIAVI TEM-Modul für den MTS-5800 Netzwerktester, die eine präzise Abstimmung zwischen den Funkzugangsnetzen sicherstellen und Verbindungsabbrüche verhindern. Darüber hinaus informiert die Serie unter dem Themenschwerpunkt Fiber Optics über die Vorteile von Testprozess-Automatisierungslösungen für die Messtechnik. Abgerundet wird das Angebot durch einen Vortrag über unkomplizierte Einstiegsgeräte für effiziente und reibungslose Abnahmemessungen in Access- und Heimnetzwerken. Vorgestellt werden hier sowohl robuste Leistungspegelmesser und Lichtquellen der Smart Pocket V2 Produktfamilie als auch kompakte All-in-One-Testgeräte wie das Optimeter zur Zertifizierung von Glasfaserstrecken und der Network and Service Companion (NSC-100) für kombiniertes Testen von PON, Ethernet und WLAN.

Die VIAVI ST Serie im Überblick

5G-Mobilfunknetze

– Wireless Applications mit OneAdvisor-800

Referent: Christian Orphall

– Synchronisationsmessungen mit MTS-5800 und TEM-Modul

Referent: Roland Stooß

– Campus Networks – So rollen Sie 5G aus!

Referent: Johannes Weicksel

Fiber Optics

– TPA: Test Prozess Automation – Prinzip – Anwendung – Monitoring

Referenten: Rolf Heider, Wolfgang Widl

– PON: Die richtige Lösung für Ihre Abnahmemessungen. Einstiegsmodelle optische Pegelmesser, Optimeter und Network Services Companion.

Referenten: Niki Kirschenmann, Wolfgang Widl, Roland Stooß

