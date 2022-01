Smarter, intelligenter und intuitiver: Smart-Home Alarmanlage YE1220 bringt Sicherheit auf neues Level

Ein smarter Schritt zum eigenen Sicherheitssystem

Die neue Smart-Home Alarmanlage ist mit einem leistungsstarken 600 MHz Prozessor ausgestattet und soll mit der GSM und Wifi-Verbindung al

Krefeld, 15. Januar 2022:

Fast jeder dritte Deutsche überwacht das eigene Zuhause mittlerweile per Smartphone-App, so besagt es eine aktuelle Studie des renommierten Digitalverbands Bitkom.

Dazu passt, dass es sich laut Statista bei den meisten Strafdelikten in Deutschland um Diebstahl oder Raub handelte. Multi Kon Trade (MKT) steht hier seit über zehn Jahren als erfahrener Experte im Bereich Sicherheitstechnik Verbrauchern und Unternehmern beiseite. Mit der neuen MKT Smart-Home Funk GSM / WIFI Alarmanlage YE1220 bringt das westfälische Unternehmen nun seine bisher kleinste intelligente Lösung auf den Markt – Google und Alexa-Anbindung inklusive.

Ein smarter Schritt zum eigenen Sicherheitssystem

Die neue Smart-Home Alarmanlage ist mit einem leistungsstarken 600 MHz Prozessor ausgestattet und soll mit der GSM und Wifi-Verbindung als innovative, Allzeit-erreichbare Schaltzentrale vor unbemerkten Diebstählen und Einbrüchen schützen. Das brillante 4,3 Zoll-Touchscreen-Display überzeugt mit einem klaren, modernen Design und einer intuitiven Bedienung, sodass die Einrichtung und der Betrieb kinderleicht möglich ist. Dazu kommen die smarten Anwendungen, die den Betrieb überwachsen. So können die MKT, Tuya oder Smartlife App genutzt werden, um die eigenen vier Wände und bis zu 200 Sensoren zu überwachen. Auch Alexa-Skill und eine Google-Home-Anbindung bringt die Sicherheitslösung mit, um per Sprachbefehl die Alarmanlage scharf zu stellen oder zu deaktivieren. Dabei besitzt die Alarmanlage zusätzlich Lautsprecher für eine deutsche Sprachausgabe. Ein cleverer Sabotage-Schutz und eine integrierte Stromversorgung sichern Gebäude und Räumlichkeiten für unerwartete Notfälle ab.

Die technischen Details im Überblick

o kompaktes Display 4.3 Zoll (Navigröße) auf Deutsch

o GSM und WLAN für ständige Erreichbarkeit

o Alarmauslösung bei Manipulationsversuch

o bis zu 200 Sensoren anlernbar

o Eigene MKT Smart-APP mit Tuya- und Smartlife-Anbindung

o Alexa und Google Anbindung und Integration

Das Starter-Set mit Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, Innensirene und Fernbedienungen ist sofort einsatzbereit und in wenigen Minuten kinderleicht zu installieren. Zusätzlich benötigte Komponenten wie z. B. Rauchmelder, Glasbruchsensoren, Wassermelder SOS Notruftaste können bei Bedarf hinzugefügt werden. Es können bis zu 200 weitere Komponenten hinzugefügt werden.

Mit einer SIM-Karte (optional) ist eine Voice-Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Handy möglich.

Einbrecher werden immer gewiefter und sind besonders in privaten Wohnsiedlungen als auch an Gebäuden in Industriegebieten interessiert.

Multi Kon Trade ist im Bereich der modernen Sicherheitstechnik etabliert und liefert nun mit der neuen Smart-Alarmanlage einen weiteren smarten Sicherheitsimpuls für Eigenheime und auch geschäftliche Räumlichkeiten. „Mit der MKT Smart-Home Alarmanlage YE1220 wollen wir unseren Kunden eine nachhaltige Lösung bieten, die sie schnell einsatzbereit in Betrieb nehmen und flexibel von überall steuern können.

„Unsere neue smarte Alarmanlage ist ein Multitalent die auch alle Komponenten einer alten Alarmanlage übernehmen kann. Das Besondere ist das diese Alarmanlage wirklich kinderleicht zu bedienen und zu installieren ist!“, erklärt Filiz Demirbas, Geschäftsführerin der Foyex GmbH.

Über Multi Kon Trade

Die Marke Multi Kon Trade ist bereits seit 2009 im Bereich der Sicherheitstechnik etabiliert.

Zum Produkt-Portfolio zählen hochwertige Produkte zu günstigen Preisen. Darüber hinaus steht dem Kunden ein kostenloser Support zur Verfügung: vor dem Kauf, nach dem Kauf, für die Installation und für jede technische Frage. Getreu der Devise „Security is great, with Multi Kon Trade!“, ist die Mission des Unternehmens, Menschen mit cleverer, vertrauenswürdiger Sicherheitstechnik zu versorgen.

Pressekontakt:

Foyex GmbH

Bischofstr. 83

47809 Krefeld

info@foyex.de

02151-4420163

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Foyex GmbH

Herr G. U.

Bischofstr. 83

47809 Krefeld

Deutschland

fon ..: 02151-4420163

fax ..: 02151-4420164

web ..: http://www.multikontrade.de

email : info@foyex.de

Willkommen bei Multi Kon Trade! Seit unserer Gründung 2009 versorgen wir unsere Kunden in ganz Europa mit Produkten aus dem Bereich der Sicherheitstechnik. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen anzubieten.

Pressekontakt:

Foyex GmbH

Herr G. Urbainczyk

Bischofstr. 83

47809 Krefeld

fon ..: 02151-4420163

web ..: http://www.multikontrade.de

email : info@foyex.de