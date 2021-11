Small-Cap-News zu Cardiol Therapeutics: einmalige Einstiegschance nach heftiger Korrektur und 50 Mio. Finanzierung

– NASDAQ Notierung vollzogen – Aufnahme in Branchen ETF

Einmalige Einstiegschance nach scharfer Korrektur und 50 Mio. Finanzierung

Ein wahre Achterbahnfahrt legt der Aktienkurs von Cardiol im Jahr 2021 hin. Im August noch unter 3 Dollar , ein glatter Verdoppler auf 6 Dollar um nun wieder bei 3 Dollar zu landen… Allerdings fand hier nun eine massiver Finanzierung im Volumen von 50 Mio. Dollar statt. Die Marke um von 3 Dollar bildet nun eine sehr schöne Ausgangslage um für die nächste Ralley einzusteigen. Aber auch langfristig ist Cardiol interessant. In den letzten Monaten wurden Finanzierung über 70 Mio. Cad Dollar abgeschlossen, zudem wurde der schritt aufs „grosse Börsenparkett“, die NASDAQ vollzogen. Somit wird auch das Interesse von großen Finanzinvestoren geweckt, und Cardiol ist nun Mitglied in Branchen Etfs. Auf dem Jetzigen Niveau ist Cardiol mit 180 Mio Cad Dollar bewertet und hat beachtliche 80 Mio. Cad Dollar in der Kasse. Somit sind genügend Finanzmittel vorhanden die notwendigen FDA Studien durchzuführen.

Die dritte Welle im Cannabis Sektor startet

Cannabis Anwendungen und CBD erobern immer mehr den Mainstream, CBD Läden schießen wie Pilze aus dem Boden, die Legalisierung schreitet zügig voran. New York hat nun Cannabis legalisiert, zudem soll auch im US Kongress ein entsprechendes „Legalisierungs Gesetz“ auf den Weg gebracht werden. Der Wirkstoff Cannabidiol ist im Rahmen von hunderten Studien umfassend untersucht und es besteht in der Wissenschafts-Community kein Zweifel daran, dass CBD wirkt. Neu ist nun die Anwendungsform CBD auch über Injektion dem Blutkreislauf zu zuführen. Den Anfang machte GW Pharma, die ein CBD basiertes Mittel zur Behandlung von Epilepsie entwickelte, das die FDA Zulassung erhielt. Die Übernahme zum stolzen Preis von 7 Mrd. Dollar folgte auf dem Fuss – ein Weg den derzeit auch Cardiol Therapeutics geht, die sich auf die Behandlung von entzündlichen Herzerkrankungen spezialisiert haben. Eingesetzt wird ein synthetisch hergestelltes Canabidiol welches aufgrund seiner Reinheit von entscheidendem Vorteil gegenüber pflanzlichen Extrakten ist.

Cardiol startet mit der Phase II und Phase III Studie und gewinnt führenden Wissenschaftler von Weltmarktführer Amgen für das Management

Für Aufsehen sorge Cardiol Therapeutics vor einigen Wochen, als bekanntgegeben wurde, dass mit Dr. Andrew Hammer der langjährige Chef der Cardiometabolic Sparte von Amgen in das Management von Cardiol wechselt. Er wird dort die Funktion des Chief Medical Officers (CMO) übernehmen. Amgen ist das führende Biotech Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Mrd. Dollar. Eine medizinische Koryphäe von Weltruf wie Dr. Hammer vollzieht einen unternehmerischen Wechsel von einem Weltmarktführer wie Amgen nicht ohne Grund.

Cardiol ist nun dabei die Phase II und III Studie im Rahmen des FDA Zulassungsprozesses durchführen. Die Phase 1 Studie für das Produkt CardiolRx(TM)wurde erfolgreich abgeschlossen. Patienten wird CBD entweder oral zugeführt oder per Injektion, ähnlich wie bei der Verabreichung von Insulin. Die entzündungshemmende Wirkung von CBD ist mittlerweile nachgewiesen.

Durch aktuell beschleunigte Zulassungsverfahren wegen Covid-19 ist zudem ein zügigeres Zulassungsverfahren möglich. Mit dem neuen Produkt und der neuen Technik sollten sich zudem neben der Behandlung bei Herzproblemen eine ganze Reihe weiterer medizinischer Einsatzmöglichkeiten ergeben.

Fazit:

Cardiol Therapeutics ist für jeden Cannabis Investor ein Must Have für das Portfolio. Die Gesellschaft ist nun durchfinanziert und hat 80 Mio Cad in der Kasse. Durch das erfolgreiche Listing an der NASDAQ spielt man nun zudem in der „Bundesliga“

Mit der Technik zur Injection von „reinem“ und synthetischem Cannabis und einer FDA Genehmigung würde auch endgültig der Wirkstoff CBD im medizinischen Bereich etabliert werden. Ein ähnliches „Schicksal“ wie GW Pharma, die auch CBD Präparate – dort allerdings für die Behandlung von Epilepsie – zur Produktreife gebracht haben, könnte auch Cardiol Therapeutics „blühen“. Die Gesellschaft wurde für 7 Mrd. Dollar übernommen. Bei einer aktuellen Bewertung von 180 Mio. CAD kann man schnell erkennen, dass noch reichlich Luft nach oben ist. Auch die Investmentbank Leede Jones Gable hat bereits vor einigen Monaten in einer Ersteinschätzung die Aktie mit einem Kursziel von 12,50 CAD und einem ‚Speculative Buy‘ eingestuft. Durch das NASDA Listing dürften zudem nun weitere Investmentbanken Cardiol in das Rating mit aufnehmen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 3,10 CAD bzw. 2,05 Euro sollte man „Einsteigen“ um den Zug nicht zu verpassen oder wenn man schon dabei ist nun nachkaufen

