Sleep.8 eröffnet Flagship Store im ALEXA

Deutscher Markteintritt

Das ALEXA am Alexanderplatz begrüßt einen neuen Mieter: Sleep.8 eröffnete am 15. Mai 2021 den ersten deutschen Flagship Store der Marke im 2. Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters. Das neue Bettenfachgeschäft präsentiert auf rund 307 Quadratmetern eine große Auswahl an Betten, Matratzen, Kissen, Bettwaren, Bekleidung und innovativer Entspannungstechnik für jeden Schlaftyp und Geldbeutel. Das erfahrene Sleep.8-Team freut sich, alle Kundinnen und Kunden typgerecht zu Themen rund um erholsamen Schlaf und Entspannung zu beraten. Die Wohlfühl-Atmosphäre und das besondere Design des Fachgeschäfts laden zum Ausprobieren und Entdecken ein. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir heißen Sleep.8 herzlich bei uns im ALEXA willkommen und sind stolz, dass die Marke unser Center mit seiner Spitzenlage als Standort für den Markteintritt in Deutschland gewählt hat“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Dank Sleep.8 bieten wir unseren Kunden eine noch exklusivere Shopping- und Servicevielfalt.“

Sleep.8 ist Teil der schwedischen Hilding Anders Group, einem weltweit führenden Unternehmen für Matratzen und Bettwaren mit 160-jähriger Erfahrung. Unter dem Motto „Good sleep changes everything“ entwickeln die Sleep.8-Experten innovative Produkte, um die Schlafqualität der Menschen zu verbessern. Jedes Sleep.8-Produkt wird mit großer Sorgfalt und dem Anspruch produziert, Design und Funktion optimal zu verbinden. Damit jeder Mensch täglich seine acht Stunden Schlaf bekommen kann und sich dabei bestens erholt, lassen sich die patentierten Sleep.8-Produkte individuell an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Das Sortiment umfasst Kissen, Decken, Matratzen sowie Massagegeräte und -sessel aber auch exklusive Hightech-Produkte. Dazu zählen beispielsweise ein Schlafroboter zur Förderung des guten Schlafs oder die iSense® Matratze mit „Comfort-Control“. Bei dieser Weltneuheit lässt sich die Festigkeit der Liegefläche mit der eigenen App jederzeit individuell anpassen. Das Sleep.8-Team steht den Kunden im ALEXA mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Wahl der passenden Schlaflösung.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: Sleep 8 DE GmbH