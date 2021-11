simvalley MOBILE Mobiler Echtzeit-Sprachübersetzer TTL-115

Das kleine Taschentalent beherrscht 106 Sprachen und übersetzt in Echtzeit

– Extragroßer IPS-Touchscreen mit 4″ (10,2 cm) Bildschirmdiagonale

– WLAN für Online-Übersetzung zwischen 106 Sprachen

– Offline-Übersetzung zwischen 12 Sprachen

– Schnelle Reaktionszeit mit Sprachausgabe: 0,2 Sekunden

– Kamera zum Übersetzen von Texten

– 2 Mikrofone mit aktiver Geräusch-Unterdrückung

Nicht mehr lange im Wörterbuch nachschlagen: Der kompakte Online-Echtzeit-Taschenübersetzer von simvalley MOBILE beherrscht gleich 106 Sprachen. Und er übersetzt in Echtzeit, natürlich bequem mit Sprachausgabe!

Kinderleichte Handhabung: Eine SIM-Karte einlegen, den Übersetzer starten und zwei Sprachen wählen, zwischen denen man übersetzen lassen möchte. Und schon legt der Dolmetscher fleißig los! Zu Hause und im Büro nutzt man einfach das WLAN-Netzwerk.

Mit Option zur Offline-Übersetzung: 12 Sprachen lassen sich herunterladen, so dass man diese auch offline und ohne WLAN in Reichweite nutzen kann.

Übersetzt sogar Texte dank integrierter Kamera: Einfach einen unverständlichen Text abfotografieren. Binnen Sekunden weiß man, was einem ein Flyer sagen möchte. Oder welches Essen im Restaurant man wählen möchte.

– Online-Übersetzung zwischen 106 Sprachen: Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Kantonesisch, Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Nigeria, Philippinen, Südafrika, Ghana, Kenia, Neuseeland, Tansania, UK, USA), Japanisch, Französisch (Frankreich, Kanada), Koreanisch, Deutsch, Russisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Philippinisch, Indonesisch, Tamilisch (Singapur, Malaysia), Malaiisch, Birma, Laotisch, Khmer (Kambodscha), Nepalesisch, Malayalam (Indien), Marathi (Indien), Telugu (Indien), Bengali (Indien), Bengali, Javanisch (Indonesien), Sundanesisch (Indonesien), Isländisch, Arabisch (Saudi Arabien), Katalanisch, Spanisch (Spanien, Mexiko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikanische Republik, Uruguay, Panama, Venezuela, Bolivien, El Salvador, US, Guatemala, Honduras), Portugiesisch (Portugal, Brasilien), Schwedisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Dänisch, Griechisch, Norwegisch, Hindi, Slowakisch, Hebräisch, Türkisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Finnisch, Bulgarisch, Slowenisch, Kroatisch, Afrikaans, Lettisch, Swahili (Kenia, Tansania), Armenisch, Serbisch, Tamil (Sri Lanka), Singhalesisch (Sri Lanka), Arabisch (Israel, Jordanien, Bahrain, Algerien, Tunesien, Palästinischer Staat, Katar, Irak, Kuwait, Marokko, Oman, Libanon, Vereinigte Arabische Emirate), Ukrainisch, Urdu (Indien)

– Offline-Übersetzung zwischen 12 Sprachen: Deutsch, Englisch (UK + USA), Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell + vereinfacht), Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch und Niederländisch

– Manuelle Spracheinstellung und automatische Erkennung

– Schnelle Reaktionszeit: 0,2 Sekunden

– Großer IPS-Touchscreen mit 10,2 cm Bilddiagonale (4″) und 540 x 1080 Pixel Auflösung

– Intuitives Menü: zeigt verwendete Sprachen, erkannten Text mit Übersetzung, Datum, Uhrzeit und Akkustand an

– Optionale Sprachausgabe mit optionaler Wiederholung per Dual-Lautsprecher

– 5-MP-Kamera zum Übersetzen von bis zu 44 Sprachen von Texten auf Anzeigen, Speisekarten u.v.m.

– Integrierter Einheiten- und Währungsumrechner

– Zwei Mikrofone mit aktiver Geräusch-Unterdrückung: für klare Sprachaufnahmen ohne Umgebungslärm

– Bluetooth für Verbindung zu Kopfhörer, Lautsprecher oder Freisprech-System

– Aufnahme-Funktion mit Anzeige in Original-Sprache und übersetzt, Aufnahmedauer: bis zu 1 Stunde

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g (2,4 GHz)

– SIM-Karten-Steckplatz für weltweite Übersetzer-Funktion, mit 4G-Unterstützung (SIM-Karte nicht enthalten)

– Hot-Spot-Funktion zur Verbindung anderer Geräte mit dem Internet

– OTA-Software Update möglich

– Speicher: 1 GB Arbeitsspeicher, 8 GB ROM-Speicher

– Prozessor: 4-Core-CPU mit 1,3 GHz

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 12 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße: 134 x 59 x 13 mm, Gewicht 113 g

– Übersetzer inkl. USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394512

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5132-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5132-4210.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/T8BJm6Cw

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

