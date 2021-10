Simulus Faltbare GPS-Drohne GH-270.fpv mit 4K-Cam, 3-Achsen-Gimbal

Jederzeit ruckelfreie Aufnahmen dank 3-Achsen-Gimbal

– Verschleißfreier und damit effizienterer Brushless-Motor

– Ruckelfreie Aufnahmen dank elektronisch stabilisiertem 3-Achsen-Gimbal

– 6-Achsen-Gyroskop und Optical Flow für stabile Flüge

– Follow-me-Funktion: folgt automatisch während man sich bewegt

– Live-Bild-Übertragung auf Smartphone und Tablet-PC

Einfach drauf losfliegen: Per Tastendruck hebt der GPS-WLAN-Qudrocopter von Simulus ab und landet auch wieder. Dank vertikal-schwenkbarer Kamera mit Aufnahmen in 4K hält man bei seinen Flügen jedes noch so kleine Detail fest. Das elektronisch stabilisierte 3-Achsen-Gimbal gleicht Erschütterungen und Ungenauigkeiten in der Steuerung aus und sorgt jederzeit für ruckelfreie Aufzeichnungen.

Extralanger Flugspaß: Dank Brushless-Motor braust die Drohne nicht nur schneller durch die Luft, man hat auch länger Freude daran! Der Brushless-Motor ist wartungsfreier und hat eine längere Lebensdauer als gewöhnliche Motoren.

Die Steuerung wird zum Kinderspiel: Die automatische Stabilisierung per Optical Flow hält den Flitzer ruhig in der Luft. Dank Follow-me-Funktion folgt der Quadrocopter automatisch, während man sich fortbewegt. Ganz ohne eigenes Zutun! Und im Schwebe-Flug löst man sogar Video- und Fotoaufnahmen per Gestensteuerung aus!

Fliegt auch selbstständig vordefinierte Routen: Mit der Waypoint-Funktion markiert man auf Google Maps eine Flugstrecke, die die Drohne autonom abfliegt. Mit der Kreisflug-Funktion umkreist man ein bestimmtes Objekt wie z.B. ein Haus oder einen Baum.

Den Flug live verfolgen: Per WLAN und kostenloser App sieht man die Manöver auf dem Smartphone und Tablet-PC, als säße man im Cockpit. Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung oder per Klick in der App nimmt man Videos und Fotos direkt auf dem Mobilgerät auf.

– Rückkehr-Funktion: kehrt auf Knopfdruck zum Startpunkt zurück

– Follow-me-Funktion: folgt automatisch (ohne Steuersignal), während man sich fortbewegt

– Waypoint-Funktion: fliegt selbstständig eine auf Google Maps vordefinierte Route nach

– Kreisflug-Funktion: fliegt kreisförmig um ein vorher markiertes Objekt herum

– Personen-Tracking-Funktion: folgt auf Wunsch automatisch Personen nach Markierung im Live-Bild der App

– Integriertes GPS-Modul zur Navigation

– LEDs zur Orientierung: zeigen die Flugrichtung an

– Fernsteuerung mit 2 Steuerhebeln: für 360°-Richtungskontrolle, Aufnahmen u.v.m.

– Gestensteuerung im Schwebe-Flug zum Starten von Foto- und Videoaufnahmen

– 2,4-GHz-Technologie für störungsfreien Flug auch neben weiteren Drohnen, bis 800 m Reichweite, 120 m Höhe und 12 m/s Geschwindigkeit

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11a (2,4 und 5 GHz)

– Live-Bild-Übertragung an Smartphone und Tablet-PC: bis 800 m Reichweite

– Kostenlose App für Android und iOS: für Steuerung, Akku-Anzeige, Geschwindigkeit, Höhe, Distanz, Virtual Reality-Funktion, Foto- und Videoaufnahme auf Mobilgerät

– Bürstenloser Motor: verschleißfrei und damit effizienterer

– Mit faltbaren Rotorarmen: lässt sich platzsparend transportieren

– Praktische Transport-Tasche

– Stromversorgung Fernsteuerung: integrierter Akku (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Drohne: auswechselbarer LiPo-Akku mit 3.500 mAh für bis zu 25 Minuten Flugzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (mit ausgefahrenen Rotoren): 44,5 x 39 x 8,5 cm, Gewicht: 450 g

– Drohne GH-270.fpv inklusive Akku, Fernbedienung, Ladekabel für Drohne, Ladekabel für Fernbedienung, Schraubendreher, 4 Ersatz-Rotoren, Ersatz-Schrauben, Transport-Tasche und deutscher Anleitung

Preis: 249,99 EUR

Simulus Ersatz-Akku mit 3.500 mAh für faltbare GPS-Drohne GH-270.fpv

Damit ist die Drohne im Nu wieder fit und energiegeladen

– Frischer Ersatz-Akku für weiteren Flugspaß

– Ideal auch als Ersatz bei Defekt

– Kinderleichter Austausch

Für neuen Flugspaßsorgen und die Drohne schnell wieder startklar für den nächsten Flug machen. Mit dem passenden frischen Akku geht das schnell und einfach.

– Ersatz-Akku für faltbare GPS-Drohne GH-270.fpv

– Einfacher und schneller Austausch

– Typ: Lithium-Polymer

– Kapazität: 3.500 mAh

– Flugzeit: bis zu 25 Minuten

– Maße: 113 x 46 x 41 mm, Gewicht: 153 g

Preis: 29,99 EUR

Simulus Ersatz-Rotoren-Set für faltbare GPS-Drohne GH-270.fpv

Damit wird die Drohne nach einem Crash im Nu wieder fit

Die schnelle Hilfe nach kleinen Unfällen: Mit diesen Ersatzrotoren ist die Drohne im Handumdrehen wieder startklar.

– Set mit 4 Ersatzrotoren für faltbare GPS-Drohne GH-270.fpv

– Originale Hersteller-Qualität

– Einfacher und schneller Austausch

– Maße: 11 x 10 x 8 mm, Gewicht: 23 g

Preis: 5,99 EUR

