simpleshow steht auf der Shortlist für die Best Practice Awards 2021

simpleshow, die globale Erklärvideo-Plattform, wurde für die renommierten General Online Research (GOR) Best Practice Awards 2021 nominiert.

16. August 2021, Berlin – simpleshows jüngste Forschungsstudie zur effektiven und effizienten Kommunikation im Kontext der Veröffentlichung von Marktforschungsergebnissen steht auf der Shortlist für den Best Practice Award 2021. Gemeinsam mit den Forschungspartnern exeo Strategic Consulting AG und Rogator AG wird simpleshow die Ergebnisse der Studie auf der GOR-Konferenz im September präsentieren.

In einer empirischen Erhebung wurden die Formate Folienpräsentation (z.B. PowerPoint) und Erklärvideo hinsichtlich Lernerfolg und Effizienz miteinander verglichen. In dem repräsentativen Experiment erreichte das Erklärvideo eine doppelt so hohe Lerneffektivität wie die Folienpräsentation. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Betrachtungszeit übertraf der Effizienzwert des Erklärvideos den der Folienpräsentation um 65%. Zudem bewerteten die Teilnehmer das Erklärvideo hinsichtlich ihrer subjektiven Präferenzen bezüglich Stil, Interesse und weiteren kognitiven Aktivitäten signifikant besser. Die Ergebnisse wurden in einer Replikationsstudie mit einem repräsentativen Open-Access-Panel wissenschaftlich verifiziert.

Dr. Sandra Böhrs, CMO von simpleshow und Co-Autorin der Studie, sagt: „simpleshow legt immer großen Wert auf eine fundierte Methodik, deshalb freue ich mich sehr über die Anerkennung unserer neuesten Studie. Wir haben uns stets darauf fokussiert, unsere Videoformate so zu gestalten, dass sie die Lerneffizienz maximieren und wie die Ergebnisse der Studie belegen, sind wir auf dem richtigen Weg.“

Die jährliche GOR-Konferenz wird von der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF) organisiert. Der Gewinner des Best Practice Awards wird auf der Konferenz, welche vom 8. Bis 10. September virtuell stattfindet, ermittelt und bekannt gegeben.

Eine umfassende Zusammenfassung der Studienergebnisse wurde kürzlich im Journal of Education and Learning veröffentlicht. Eine kürzere Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie hier.

Über simpleshow: simpleshow ist die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium Erklärvideo. Geleitet von der Mission, die moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, befähigt der Marktführer jeden dazu, ein komplexes Thema ganz einfach zu erklären. Die künstliche Intelligenz der SaaS-Lösung simpleshow video maker unterstützt den Nutzer dabei, mit wenigen Klicks ein professionelles Erklärvideo zu erstellen. Eine Magie, die auf der Erfahrung aus zehntausenden Video- und eLearning-Produktionen in über 50 Sprachen beruht. Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio betreuen internationale Großunternehmen, die simpleshow als Partner für einfache Erklärung schätzen.

