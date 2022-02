Simon Mathis: Zeiteffektiv und nachhaltig abnehmen, ohne verzichten zu müssen

Rankweil (ots) Simon Mathis ist der Gründer von Mathis FitLife. Dabei handelt es sich um eines der erfolgreichsten Abnehm-Coachings, das speziell für Menschen ausgelegt ist, die in ihrem Alltag nur wenig freie Zeit haben. Gemeinsam mit seinem Team begleitet er seine Kunden individuell durch den Abnehmprozess und führt sie Schritt für Schritt zu ihrer Wohlfühlfigur.

Vor allem Menschen, die ihren Job lieben und dadurch viel arbeiten und wenig freie Zeit haben, haben es besonders schwer abzunehmen. In der Gesellschaft herrscht zudem leider die zentrale Auffassung, dass Abnehmen immer mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist und dass man um Sport nicht drum herum kommt. Viele geben deshalb frühzeitig auf oder fangen gar nicht erst an, weil sie glauben, nicht die notwendige Disziplin zu haben oder einfach nicht ins Fitnessstudio gehen möchten.

Das Abnehm-Coaching von Simon Mathis zeigt hier eine Alternative auf, mit der auch Menschen abnehmen können, die genau diese Schwierigkeiten haben. „Dabei muss bei uns niemand auf leckeres Essen verzichten oder stundenlange Sporteinheiten einplanen. Das ist eine falsche Vorstellung und auf Dauer können so nur die wenigsten abnehmen, geschweige denn, ihr Wunschgewicht halten“, erklärt Simon Mathis. Mittlerweile hat er mit seinem Team über 600 Menschen erfolgreich zu ihrer Wohlfühlfigur geführt.

Simon Mathis und sein Team begleiten ihre Kunden Schritt für Schritt

Simon Mathis ist diplomierter Fitness- und Ernährungstrainer und arbeitet seit über sieben Jahren als Abnehm-Coach. Was ihm zum Durchbruch verholfen hat, sind die Ergebnisse seiner Kunden. Durch die Spezialisierung auf Menschen mit wenig Zeit holt er genau die ab, die an normalen Abnehm-Programmen scheitern.

Tatkräftige Unterstützung hat der Experte auch von seinem neunköpfigen Team, darunter Malcolm Kessler, der einst selbst von Simon Mathis gecoacht wurde und ihm nun als Abnehmexperte zur Seite steht. Er selbst hatte durch seine Selbstständigkeit nur wenig Zeit und schon fast nicht mehr daran geglaubt, dass sich das Abnehmen in seinen Alltag integrieren lässt. Simon Mathis konnte ihn mit seiner Strategie jedoch vom Gegenteil überzeugen. Malcolm Kessler hat – wie er so schön selber sagt – die Perspektive eines „Otto Normalverbrauchers“. Er kennt die andere Seite und hilft Simon Mathis somit dabei, den Prozess für die Kunden noch einfacher und alltagstauglicher zu gestalten.

Abnehmen darf nicht mit Verzicht gleichgesetzt werden

Besonders Menschen, die geschäftlich viel unterwegs sind, aber auch solche, die daheim noch eine Familie oder weitere Verpflichtungen haben, schaffen es oft nicht, den Kilos den Kampf anzusagen. Meistens hat sich das Gewicht über die letzten Jahre hinweg langsam entwickelt. Eines Tages stellen sie dann fest, dass die Kleidung von früher nicht mehr passt und dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen. Auch die Fitness lässt nach, was den meisten dadurch auffällt, dass sie im Alltag schneller aus der Puste kommen oder ins Schwitzen geraten. Viele, die bei Simon Mathis ins Coaching kommen, haben zuvor schon einige Diäten ausprobiert oder durch mehr Sport versucht, ein paar Kilos loszuwerden. Oft hört und liest man, dass es ohne Sport nicht möglich ist, abzunehmen. Darüber hinaus gibt es unzählig viele Ernährungsratgeber, in welchen die kompliziertesten Ernährungstheorien stehen, die eigentlich niemand in einem stressigen Alltag umsetzen kann.

Doch Simon Mathis versichert, dass es auch ohne komplizierte Essgewohnheiten, den Gang zum Fitnessstudio und den Verzicht auf geliebte Speisen möglich ist, sein Wunschgewicht zu erreichen und zu halten.

So wichtig ist die individuelle Betreuung beim Abnehmen

Allen voran ist dabei die individuelle Betreuung eine der wichtigsten Komponenten. Jeder Mensch ist anders und hat einen anderen Alltag, warum er auch ein individuelles Abnehm-Konzept braucht. Zudem ist das Coaching-Programm auf langfristigen Erfolg ausgelegt. Das bedeutet, dass die Kunden die neuen Gewohnheiten so in ihren Alltag integrieren, dass sie das Gewicht im Anschluss auch problemlos halten können.

Wie viel Betreuung jeder einzelne Kunde bekommt, ist dabei ebenfalls individuell unterschiedlich. Während es bei dem einen vollkommen ausreichend ist, dass er einen klaren Leitfaden hat und dabei unterstützt wird, senden andere Kunden täglich ihr Essen, um auf täglicher Basis von einem Coach Feedback zu bekommen und die Ernährung zu optimieren. So entsteht natürlich auch ein höheres Maß an Kontrolle, was für manchen Kunden gerade zu Beginn wichtig ist.

Darüber hinaus lassen sich durch die individuelle Betreuung schnell sichtbare Erfolge erzielen. Dies hat für die beiden Geschäftsführer einen extrem hohen Wert, da schnelle Erfolge die Motivation steigern. So gelingt es den Kunden, dranzubleiben und ihr Ziel zu erreichen.

Sie möchten zeiteffektiv und nachhaltig abnehmen, ohne verzichten zu müssen und dabei ganz individuell begleitet werden? Melden Sie sich jetzt bei Simon Mathis und lassen Sie sich kostenlos beraten.

