Silvia Stiessel Coach, Dresden: Erfolg im Beruf und glücklich in der Partnerschaft/Familie mit powerful mind

Erfolgreich im Beruf und ein glückliches Privatleben! Mit dem powerful mind – Erfolgskonzept hilft Coach Silvia Stiessel aus Dresden sowohl im Job als auch privat erfolgreich und glücklich zu sein.

Potenzialentfaltung für Erfolg im Beruf und eine glückliche Partnerschaft/Familie mit Beziehungsexpertin Silvia Stiessel aus Dresden.

Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, zeigt sich in Situationen wie:

– In der Partnerschaft lebt man sich auseinander, hat sich nichts mehr zu sagen,

– die Partnerschaft fühlt sich anstrengend an, man will sich trennen oder den Job

kündigen, doch es scheint nicht möglich zu sein

– der Job überfordert, bringt einen an die Grenzen oder man hat das Gefühl im

falschen Job festzustecken,

– Schwierigkeiten mit Arbeitskollegen oder Vorgesetzten

– Der richtige Partner/die richtige Partnerin lassen auf sich warten

– Man mag sich oder seinen Körper nicht

– Eifersucht…

Mit Hilfe des powerful mind – Erfolgskonzepts gelingt es, das Gefühl des „nicht gut

genug seins“ sowie andere seelische Blockierungen zu überwinden. Dadurch entfaltet

sich mehr und mehr das Potenzial an Erfolg und Glücklichsein. Das powerful mind-Erfolgskonzept schafft die Verbindung von Erfolg und Glücklichsein

und öffnet den Weg zur Selbstliebe und zum wahren Selbst. In individuellen Coachings

steht Silvia Stiessel Einzelpersonen, Paaren, Familien, Freunden sowie

Businesspartnern zur Seite, um Probleme, Stresssituation oder Krisen zu lösen.

Durch kostenfreie Grundlagenkurse sowie kostenpflichtige Aufbau- und Intensivkurse

lehrt die Beziehungsexpertin, wie sich durch die Anwendung der 7 powerful mind – Erfolgsprinzipien glückliche Beziehungen aufbauen lassen. Einmal im Monat lädt sie kostenfrei zur Inspirationsgruppe für erfolgreiche Beziehungen ein. In ihrem täglichen Onlinetraining, dem Tagestipp für mehr Erfolg und Lebensfreude, zeigt die Autorin aus Dresden die wichtigsten Beziehungsirrtümer und Bewusstseinsfallen auf und gibt Hinweise, wie diese überwunden werden können.

Für Firmen steht sie als Gastdozentin zur Verfügung. Hier unterstützt sie durch

Selbstreflektionstrainings zur Teambildung und -stärkung, Erfolgscoachings für

Führungskräfte sowie Vorträge zur Stressbewältigung im privaten wie beruflichen Alltag.

