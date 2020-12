Silber – Hoffen mit der Impfstoffentwicklung

Nicht nur Gold, auch Silber ist im Preis nach unten gegangen. Doch es könnte bald wieder aufwärts gehen.

Im Gegensatz zu Gold ist Silber auch ein Industriemetall. Gerade durch die positiven Meldungen zu Corona-Impfstoffen, die gerade kommen, sollte der Rutsch des Silberpreises nach unten eigentlich stoppen. Durch die Pandemie ging der Bedarf an Silber in der Industrie zurück. Bekommt die Welt, vor allem durch Impfungen die Pandemie bald in den Griff, dann sollten auch die Wirtschaftsleistungen wieder anziehen und es sollte wieder mehr nach Silber verlangt werden. Dies scheinen diejenigen, die sich jetzt vom Silber abwenden, nicht zu berücksichtigen.

Aus charttechnischer Sicht ist mit dem jetzt erfolgten erfolgreichem Überschreiten von 23,30 US-Dollar der Weg frei, dass Silber wieder bis 26,65 US-Dollar je Feinunze steigen kann. Denn darüber könnte eine Bodenbildung erfolgen. Dies wiederum würde für Silber auch Preise bis knapp 30 US-Dollar ermöglichen.

Normalerweise zieht der Goldpreis den Silberpreis mit, in beide Richtungen. Für Gold sind die Experten überwiegend positiv gestimmt, zumindest mittel- bis langfristig. Und der gerade niedrigere Goldpreis scheint auch Wirkung zu zeigen. So ist etwa in Indien die Goldnachfrage deutlich angestiegen. Und eine steigende Nachfrage in Asien würde sich auch positiv auf den Silberpreis auswirken. Wie gesagt, hat Silber einen Pluspunkt, da es auch ein Industriemetall ist. Aus fundamentaler Sicht wäre also ein höherer Silberpreis geschuldet.

Durchhalten heißt also die Devise beziehungsweise in günstigen Zeiten einsteigen, zum Beispiel in Silberwerte wie MAG Silver oder Endavour Silver. MAG Silver (mit Partner Fresnillo) – https://www.youtube.com/watch?v=Z72z3WXT0OA&t=4s – hat mit der Produktion auf dem Juanicipio-Projekt in Mexiko begonnen. Erwartet werden jährlich durchschnittlich 11,7 Millionen Unzen Silber sowie 43.500 Unzen Gold. Bis etwa Mitte 2021 die Aufbereitungsanlage Juanicipio in Betrieb genommen wird, wird das Material noch bei Fresnillo verarbeitet.

Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=uopN-WrxPGU&t=116s – kann sich über ein sehr erfolgreiches drittes Quartal seiner drei produzierenden Silberminen in Mexiko freuen. Weitere Projekte stehen auf dem Schirm von Endeavour Silver. Fortgeschritten ist das Terronera-Projekt, für das gerade benachbarte Konzessionen zugekauft wurden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

