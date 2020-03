signundsinn für München: E-Commerceagentur hilft Händlern

Einzelhändler sollen mit Unterstützung einfach ihre Online-Aktivitäten ausbauen

Die Münchner Shopware-Agentur für Onlineshops signundsinn GmbH hat sich entschieden, eine Woche Arbeitszeit zur Unterstützung der von der Corona-Krise betroffenen Münchner Einzelhändler einzusetzen. Alle Händler, die von den aktuellen Schließungen betroffen sind und entweder Fragen zu ihrem bestehenden Onlineshop haben oder noch gar nicht online verkaufen, können sich unter wir-fuer-muenchen@signundsinn.de an die Experten der Agentur wenden und bekommen kostenlose Beratung und Hilfe.

“Viele Händler stehen jetzt vor existenziellen Problemen. Wir wollen denjenigen unkompliziert helfen, die bisher entweder nicht optimierte oder sogar fehlerhafte Onlineshops haben oder noch gar nicht online vertreten sind”, erklärt signundsinn GmbH Geschäftsführerin Biljana Huerta Barroso. “Wir bieten an, gemeinsam per Telefon oder Videokonferenz nach schnellen und unkomplizierten Lösungen zu suchen. Mit dem Anbieter für Shopsoftware Shopware und dem Hoster Timme Hosting haben wir bereits Partner gefunden, wir würden uns freuen, wenn noch Unternehmen aus den Bereichen Verpackung und Logistik mitmachen.”

Die Münchner Agentur signundsinn GmbH ist schon seit Jahren so aufgestellt, dass alle Mitarbeiter remote von Zuhause oder Unterwegs aus arbeiten können und dies auch stark nutzen. Das ganze Team habe sich jetzt entschieden, denen zu helfen, die so eine Möglichkeit nicht haben. “Wir bieten dem Münchner Einzelhandel die Expertise unserer Programmierer und Projektmanager kostenlos an. Mit dabei sind auch unsere Partner der Softwareanbieter Shopware AG sowie die Timme Hosting GmbH, die beide ihre Angebote drei Monate kostenlos zur Verfügung stellen” so Biljana Huerta Barroso. Wer bei seinem bestehenden Onlineshop mit technischen Problemen kämpft, diesen dringend aktualisieren muss oder jetzt nach Online-Verkaufswegen sucht, der kann sich unter wir-fuer-muenchen@signundsinn.demelden. “Gemeinsam wird dann überlegt, wie man bestehende Onlineshops optimieren, Prozesse verbessern oder grundsätzlich mit E-Commerce-Aktivitäten starten kann.”

Weitere Informationen unter https://signundsinn.de/signundsinn-fuer-muenchen/

Die signundsinn GmbH ist eine Shopware-Agentur für E-Commercelösungen und Onlineshops aus München. Neben kompletten Shops erstellen die Programmierer der Agentur auch Plugins, Schnittstellen und Integrationen für bestehende Shops und arbeiten als Tech-Partner für andere Agenturen.

Bildquelle: @ signundsinn GmbH