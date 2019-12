Siebte Auszeichnung in Folge: Horváth & Partners zum „Hidden Champion des Beratungsmarktes“ gekürt

Erneute Prämierung als Topberatung im Bereich Controlling & Finanzen

Im Rahmen einer Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) wurde Horváth & Partners zum siebten Mal in Folge als „Hidden Champion des Beratungsmarktes“ ausgezeichnet. Die Consultants belegen seit Beginn der Studienreihe im Jahr 2003 unangefochten den ersten Platz in der Themenkategorie Controlling & Finanzen.

Ziel der renommierten WGMB-Studie ist es, anhand einer strukturierten und ausführlichen Kundenbefragung zu ermitteln, welchen spezialisierten Beratungsunternehmen eine höhere Kompetenz in einem bestimmten Beratungsfeld beigemessen wird als den drei großen Beratungshäusern McKinsey, BCG und Bain. Die diesjährigen Ergebnisse beruhen auf den Aussagen von 765 Topmanagern aus großen und mittelständischen Unternehmen.

„Wir sind stolz auf die positive Resonanz unserer aktuellen und potenziellen Kunden. Über die erneute Auszeichnung freuen wir uns sehr“, sagt Dr. Michael Kieninger, Sprecher des Vorstands von Horváth & Partners. „Wir werden uns aber nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern unser Beratungsportfolio insbesondere auch im Bereich Controlling & Finanzen konsequent weiterentwickeln. So bieten wir unseren Kunden auch künftig den richtigen Mix aus praxiserprobten Lösungen und innovativen Konzepten.“

Beratungsunternehmen können sich nicht um den Titel „Hidden Champion“ bewerben. Stattdessen erfolgt die Vorauswahl ausschließlich auf Vorschlag durch ein unabhängiges Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis sowie anhand darauf aufbauender Vorstudien der WGMB.

Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.hidden-champions-of-consulting.de

Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Ungarn, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beraterallianz „Cordence Worldwide“ unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung – für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

