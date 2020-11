Sieben Wege zum kreativen Älterwerden – Erster Teil einer neuen Reihe rund um das positive Altern

Norbert Wickbold macht Menschen mit “Sieben Wege zum kreativen Älterwerden” Mut dem eigenen Alter zuversichtlich entgegen zu gehen.

Das neuste Buch des vielseitigen tredition Autoren Norbert Wickbold ist die Einleitung zu seiner neuen Reihe rund um das Altern. Im 21. Jahrhundert haben Menschen dank fortgeschrittener Medizin und gesunden Lebensstilen die Chance ein recht hohes Alter zu erreichen. Dennoch warnen die Älteren laut dem Autor andere Menschen davor, überhaupt alt zu werden, denn es kommen im Alter viele Probleme auf den Menschen zu. Deshalb ist es in den Augen des Autors nun an der Zeit, ihnen – den Alten, wie den Jungen – endlich Mut zu machen, zuversichtlich dem eigenen Alter entgegen zu gehen. Denn auch die Alternative kann möglich werden: Mutig und kreativ das eigene Älterwerden gestalten, und dabei das eigene Leben und Werden selbst in die Hand zu nehmen.

Die Herausforderungen des Alters werden in “Sieben Wege zum kreativen Älterwerden” von Norbert Wickbold nicht als Bedrohung, sondern vor allem als Chance beschrieben, sich zu entwickeln und zu vollenden. Vieles, was in diesem Buch besprochen wird, stammt aus der langjährigen Erfahrung des Autors mit alten Menschen. Während dem Schreiben seines Buches “Wer weiß, wie wir mal werden?” wurde ihm klar, dass es nicht ausreicht, den Fokus nur auf die Schadensbegrenzung im Alter zu richten. Es wurde klar, dass es durchaus möglich und sinnvoll ist, sich rechtzeitig mit

seinem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen und dadurch den negativen Entwicklungen frühzeitig gegenzusteuern. Die Leser erhalten mit diesem Buch nun den ersten Teil einer Reihe, in der sie lernen, wie genau das im eigenen Leben klappen kann.

"Sieben Wege zum kreativen Älterwerden" von Norbert Wickbold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-0869-3 zu bestellen.

