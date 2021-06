Sie suchen einen seriösen Autohändler? Mit dem Autoankauf Kamenz haben Sie ihn gefunden

Profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung beim Autoankauf von Gebrauchtwagen und Unfallwagen

Der Ruf von Autohändlern ist nicht immer tadellos. Viele Besitzer von Gebrauchtwagen fürchten überzogene Abzüge bei kleinen Fehlern, die ihr Kfz möglicherweise aufweist. Noch größer sind die Sorgen der Besitzer von Unfallwagen. Insbesondere, wenn sie einen Gebrauchten mit Getriebeschaden verkaufen möchten, stehen sie dem Autohändler skeptisch gegenüber. Doch das muss nicht sein. Der Autoankauf Kamenz arbeitet seit vielen Jahren bei jedem Autoankauf auf einer vertrauensvollen Basis mit seinen Kunden – den Verkäufern der Gebrauchtwagen und Unfallwagen – zusammen und hat sich aufgrund seiner offenen und aufrichtigen Vorgehensweise längst einen hervorragenden Ruf erwerben können. So ist es auch kein Wunder, dass viele Würzburger Unternehmen, die Teile ihres Fuhrparks abstoßen wollen, regelmäßig den Kontakt zum Autoankauf Kamenz suchen. Doch nicht nur gewerbliche Kunden, sondern auch Privatpersonen, die ihr altes Fahrzeug, ihren Unfallwagen oder ihren Gebrauchten mit Getriebeschaden verkaufen möchten, können dem Autoankauf Kamenz vertrauen.

Es werden Gebrauchtwagen aller Hersteller und Modelle zu Bestkonditionen angekauft in Kamenz

Gleichgültig, ob Sie einen Renault, Skoda, Mercedes, Peugeot, VW oder BMW verkaufen möchten: Der Autoankauf Kamenz arbeitet Hersteller-übergreifend und ist damit die erste Wahl für alle Marken. Es werden Gebrauchtwagen jeden Alters – auch mit hoher Kilometerleistung – in Würzburg und den umliegenden Ortschaften angekauft. Und das Beste: Der Autoankauf kommt zu seinen Kunden – und das meist noch am Tag der Kontaktaufnahme. Die potenziellen Verkäufer müssen lediglich Fahrzeugschein, Rechnungen und das Scheckheft sowie für den Fall des Verkaufs den Fahrzeugbrief bereithalten. Gerade der Nachweis aktuell erneuerter Bremsbeläge, Reifen und anderer Verschleißteile kann den Wert des Gebrauchtwagens positiv beeinflussen. Gleiches gilt für Scheckheft-gepflegte Fahrzeuge. Allerdings sind die Gebrauchtwagen und Unfallwagen, die verkauft werden, nicht immer so gut in Schuss. Das ist für den Autoankauf Kamenz allerdings keineswegs ein Grund, den Ankauf abzulehnen. Im Gegenteil: Gerade im Fall von Unfallwagen sowie allen Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit sind, überzeugt der Autohändler durch seinen perfekten Service. Das ist speziell für die Autobesitzer, die beispielsweise einen Totalschaden oder einen Gebrauchten mit Getriebeschaden verkaufen möchten, eine gute Nachricht. In diesen Fällen erspart der Autoankauf Kamenz den Verkäufern den Transport in eine Werkstatt. Vielmehr fährt er den Kunden in diesem Fall mit einem Abschleppwagen an, um das Auto im Falle eines Verkaufs an Ort und Stelle übernehmen zu können. Natürlich bleibt die Inaugenscheinnahme trotz dieses Aufwands für den Kunden unverbindlich und kostenlos. Wenn vom Kunden gewünscht, kann der Verkauf des Gebrauchtwagens sehr schnell über die Bühne gebracht werden. Der Mitarbeiter des Autohändlers unterzieht den PKW, Transporter oder das Nutzfahrzeug einer schnellen, aber gründlichen Überprüfung und gibt anschließend direkt sein Angebot ab, über dessen Parameter der Kunde im Detail aufgeklärt wird. Ist der Verkäufer mit dem Angebot einverstanden, wird der Kaufvertrag unter Verzicht auf Sachmängelhaftung aufgesetzt. Nun übernimmt der Autoankauf Kamenz das Fahrzeug und bezahlt es bar. Unkomplizierter und kompetenter kann ein Autoverkauf nicht laufen. Freuen Sie sich über diesen perfekten Service und den erzielten Kaufpreis, der häufig eine positive Überraschung darstellt, weil er über den Erwartungen der Verkäufer liegt.

Kurzzusammenfassung

