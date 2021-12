Sie möchten ihr Auto ohne TÜV verkaufen? Dann setzen sie sich mit Autoankauf Lüneburg in Verbindung

Längst ist der Verkauf von Unfallwagen und Autos ohne TÜV kein Selbstläufer mehr.

Der Gebrauchtwagenankauf wirbt mit fairen Konditionen und Bestpreisen für alle Fahrzeuge in Lüneburg

Auch gebrauchte Fahrzeuge mit hohem Sprit-Verbrauch lassen sich längst nicht mehr so problemlos verkaufen wie noch vor einigen Jahren. Das zeigt sich auch und vor allen Dingen beim Kauf unter Privatleuten. Natürlich gibt es nach wie vor Interessenten, die sich auf die entsprechenden Verkaufsanzeigen melden. Aber: Es wird gehandelt bis zum Abwinken und mit Blick auf den hohen Benzinverbrauch sowie die gefahrenen Kilometer argumentiert. Nicht, dass diese Faktoren nicht vorher bekannt waren. Nicht, dass sie dem Verkäufer nicht bewusst wären. Ungeachtet dessen wird um jeden Euro gefeilscht, bis der Verkäufer entnervt abwinkt – oder eben nach unzähligen Terminen nachgibt und sein altes Fahrzeug weit unter Wert abgibt, um das Thema endlich abschließen zu können. Dabei kann ein Gebrauchtwagenankauf auch ganz anders laufen: Unkompliziert, schnell und zum Bestpreis. Dafür nimmt der Verkäufer Kontakt zum Autoankauf Lüneburg auf, der für seine kurzfristigen Termine, die schnelle Abwicklung und – last but not least – für das Aufrufen echter Bestpreise in ganz Lüneburg.

Es muss keine Anzeige geschaltet werden und der Besitzer des Gebrauchten sich darüber hinaus nicht mit semi-interessierten Besuchern herumschlagen, die das Auto am Ende ohnehin nicht kaufen. Die Vorzüge des Autoankauf Lüneburg greifen darüber hinaus nicht nur beim Verkauf eines fahrtüchtigen Gebrauchten, sondern auch bei einem Auto ohne TÜV sowie bei Unfallwagen. Hierbei handelt es sich um einen weiteren Vorzug des Autoankauf Lüneburg: Er fährt hinaus zu seinen Kunden und erwartet nicht, dass diese ihn aufsuchen. Diese Serviceleistung ist wie die anschließende Beurteilung des Fahrzeugs für den Autobesitzer nicht nur unverbindlich, sondern auch völlig kostenlos. Sagt dem Besitzer das Angebot, das der Autoankauf Lüneburg für seinen Unfallwagen oder das Auto ohne TÜV aufruft, nicht zu, so steht er diesem gegenüber in keinerlei Schuld. In die Gesamtbeurteilung des Fahrzeuges fallen verschiedene Punkte. Zu diesen gehören zunächst einmal das äußere Erscheinungsbild sowie die Beschaffenheit von Lack, Motor und Karosserie. Handelt es sich um einen Garagenwagen oder sind zahlreiche Durchrostungen vorhanden, die nach dem Kauf beseitigt werden müssen? Handelt es sich um ein Nichtraucherfahrzeug oder muss nach dem Autoankauf eine aufwändige Reinigung des Innenraums vorgenommen werden? Wie relevant ist der Unfallschaden und wird es problemlos möglich sein, die Hauptuntersuchung für das Auto ohne TÜV zu veranlassen? Nach nicht einmal einer halben Stunde ist die Inaugenscheinnahme abgeschlossen und der Autoankauf Lüneburg legt seinem Kunden ein konkretes Angebot vor. Entscheidet sich der Verkäufer nun für den Verkauf seines Autos ohne TÜV, so setzt der Mitarbeiter einen Kaufvertrag auf, der einen weiteren Pluspunkt des Händlers zu Tage treten lässt: den ausdrücklichen Verzicht auf jede Sachmängelhaftung durch den Verkäufer. Das bedeutet im Klartext, dass der Verkäufer sein Auto nach dem Verkauf tatsächlich als erledigt betrachten kann. Im Gegensatz zum Verkauf unter Privatleuten droht kein Ärger im Anschluss des Verkaufs. Der bisherige Besitzer erhält den Kaufpreis und der Autoankauf Lüneburg übernimmt das Fahrzeug, das er außerdem schnellstmöglich abmeldet, sofern noch nicht geschehen.

