Sie gibt es noch: Rapmusik für Grübler und Denker

Deutschrap-Lyriker Drehmoment veröffentlicht neues Album “Insel”-

Musik für “Inselmenschen”

Künstler: Drehmoment

Album: “INSEL”

VÖ (Teil 1 von 4): 15. Mai 2020

(auf allen einschlägigen digitalen Musikplattformen)

So mancher Inselmensch kennt es: Von einem einsamen Strand aus blickst Du aufs offene Meer. Alles scheint perfekt.

Dennoch bleibt da so ein dumpfes Gefühl im Bauch, ein Sog von Sehnsucht – die Welt schmerzt, der Sturm tobt und Du fühlst Dich wie ein Blitzableiter.

Der Rapper, Familienvater und diplomierte Kulturwissenschaftler Drehmoment geht diesem seltsamen Gefühl auf seinem

sechsten Soloalbum “INSEL” tief auf den Grund. Auf größtenteils hoffnungsvoll melancholischen Instrumentalen seziert

der Lyricist der zweiten Deutschrap-Generation über detaillierte und selbstreflexive lyrische Bildsprache den aktuellen Zeitgeist.

Diagnose: In einer Welt, in der scheinbar alles immer mehr zusammenwächst, haben sich die Menschen zunehmend auseinandergelebt.

So beschreibt sich Drehmoment auf seinem neuen Album als Inselmenschen, der sich mit seinen Gefühlen, Gedanken und Ansichten zunehmend alleine fühlt.

Mit persönlichsten Texten versucht Drehmoment die Gründe für seine Sehnsucht nach mehr Resonanz in Bezug auf den aktuellen Zeitgeist

in Worte und Songs zu fassen: “Es gibt kein Durchkommen mehr, alle haben sich schon verschanzt, hinter Mauern aus Angst, in der Cloud,

im Traum des Verstands, aus dem du nicht ausbrechen kannst, nur noch Raum für Distanz, alle folgen den Sirenen, mit Hupen hat man kaum eine Chance

[…] was mich noch verbindet mit einigen ist, dass ich mit diesem abgeschiedenen Gefühl nicht alleine bin.” Mit diesem Gefühl lässt Drehmoment seine

Hörer jedoch nicht alleine, sondern kreiert ein tiefes und authentisches Gefühl emotionaler und ideeller Verbundenheit

– stets angedockt an pointierte, kritische Gegenwartsdiagnose.

“Insel” ist das musikalische Sprachrohr einer resignierenden Generation, die sich an den unlösbar scheinenden Problemen und Widersprüchen

des neoliberalen Zeitgeistes emotional und analytisch abgearbeitet hat und sich trotzdem die Frage stellt, wie es sinnvoll weitergehen kann

– nach dem Motto “Das Wasser steht uns bis zum Hals, lass nur den Kopf nicht hängen”.

Es ist ein klassisches Rap-Album und musikalischer Gedichtband zugleich, der seine Hörer sinndicht sowohl emotional als auch kognitiv herausfordert

– ein einzelner Samen von einer seltenen Pflanze stammend, von dem man nicht weiß, wohin der Wind ihn trägt. Doch wenn er auf geeigneten

Boden stößt, kann aus ihm Großes erwachsen – vielleicht sogar ein wenig spirituelle Erneuerung in einer überrationalisierten und dadurch größtenteils

“entzauberten” Welt.

Zitat von Reggae-Ikone Gentleman: “Die Texte von Drehmoment sind wichtig.”

Veröffentlicht wird der erste Teil des Albums (Insel Teil 1 – Exodus: 12 von 30 Songs) (es folgen 4 weitere Releases in den folgenden 3 Monaten)

am 15. Mai auf allen gängigen, digitalen Musikplattformen.

Tracklist (Insel – Teil 1: Exodus)

1.Insel

2.Guten Morgen

3.Irgendwo Dazwischen

4.Allein unter vielen

5.Da geht noch was

6.Melodie der Stadt

7.Reset

8.Befreiung

9.Verzeiht

10.Letzter Tag

11.Ich vergesse mich

12.Adieu

Drehmoment ist ein Rapmusiker der zweiten Deutschrap-Generation, der seit 20 Jahren für tiefsinnige und gesellschaftsanalytische Songs steht.

